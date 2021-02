Meilleurs protecteurs d’écran pour iPhone 12 et iPhone 12 Pro

Nous pouvons gagner une commission si vous effectuez un achat à partir des liens sur cette page.

Apple a utilisé quelque chose appelé Ceramic Shield dans les écrans de la série iPhone 12 – c’est un nouveau matériau composé de nanocristaux en céramique intégrés dans la matrice de verre. Ils sont plus petits que la longueur d’onde de la lumière visible afin de ne pas l’obstruer et semblent transparents. Les résultats réels de cette solution n’ont pas encore été observés, mais cela ne ferait pas de mal de mettre un protecteur d’écran, vous savez, au cas où. Nous avons compilé une liste des meilleurs protecteurs d’écran pour iPhone 12 que vous pouvez acheter dès maintenant.

Les protecteurs d’écran de l’iPhone 12 conviennent-ils à l’iPhone 12 pro?

La réponse courte à cette question est oui. Les écrans de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro sont de taille identique et les encoches sont également les mêmes. Vous pouvez installer en toute sécurité un protecteur d’écran pour iPhone 12 sur un iPhone 12 Pro et la plupart des fabricants incluent les deux modèles dans la description de leurs protecteurs d’écran de toute façon. Donc, une chose de moins à craindre lorsque vous recherchez un protecteur d’écran pour votre iPhone 12 ou iPhone 12 Pro. Un protecteur d’écran pour iPhone 11 convient-il à l’iPhone 12? Malheureusement, celui-ci est plus compliqué. Alors que l’encoche est à peu près de la même taille dans les deux appareils, l’écran de l’iPhone 11 a des bords incurvés tandis que l’iPhone 12 a un écran plat. C’est pourquoi nous ne conseillons pas de mettre un protecteur d’écran pour iPhone 11 sur l’iPhone 12 ou 12 Pro.

Meilleur protecteur d’écran pour iPhone 12 et 12 Pro dans l’ensemble

ZAGG Glass Elite VisionGuard + Protecteur d’écran iPhone 12/12 Pro

ZAGG propose l’une des solutions de protection d’écran les plus complètes disponibles. La série Glass Elite utilise du verre d’aluminosilicate trempé via un processus spécial d’échange d’ions qui augmente la tension superficielle du verre, le rendant plus solide et plus résistant aux rayures. Les bords de ce protecteur d’écran sont également renforcés, car ils sont la zone la plus vulnérable.

Le protecteur d’écran Glass Elite VisionGuard + iPhone 12 offre une technologie antimicrobienne qui tue jusqu’à 95% des coronavirus humains et jusqu’à 99,9% des bactéries de surface Staph et E. coli sur votre écran. Il existe également une couche spéciale Eyesafe qui filtre la lumière visible nocive à haute énergie (HEV) et protège vos yeux.

Meilleurs protecteurs d’écran de confidentialité pour iPhone 12 et 12 Pro

Protecteur d’écran ZAGG Glass Elite Privacy + iPhone 12 et 12 Pro

Celui-ci est vraiment cool. Le protecteur d’écran Glass Elite Privacy + iPhone 12 et 12 Pro offre tous les avantages d’un produit ZAGG normal, mais avec en prime une polarisation spéciale qui rend l’affichage illisible sous un certain angle. C’est une excellente solution si vous utilisez des données sensibles sur votre iPhone et que vous ne voulez pas les regards indiscrets autour de lui. Bien sûr, ce protecteur d’écran offre également une protection contre les éclats et une prévention des rayures, des bords renforcés et un traitement antimicrobien pour une suite de protection complète.

Verre de confidentialité Insignia

Si vous avez aimé le protecteur d’écran Privacy + mais que le prix de 45 $ vous semble trop élevé, il existe une autre option. Insignia propose une autre version de la même technologie à un prix plus abordable. Ce protecteur d’écran Apple iPhone 12 et 12 Pro en verre de confidentialité vous offre une vue cristalline tout en regardant directement votre téléphone, mais toute personne regardant sous un angle ne voit qu’un écran noir. Cette fonctionnalité n’est qu’un ajout à la suite de protection habituelle. Le verre de confidentialité Insignia arbore une dureté de 9H, comprend un cadre pour une installation facile et est compatible avec la plupart des étuis de téléphone.

Protecteur d’écran Belkin en verre trempé pour iPhone 12 Pro / iPhone 12

Il existe une autre option si vous tenez à votre vie privée et que les angles de vision quelque peu limités de ces protecteurs d’écran polarisés ne vous dérangent pas. Le protecteur d’écran Belkin en verre trempé pour iPhone 12 Pro / iPhone 12 offre non seulement la même protection contre les regards indiscrets, mais est livré avec un revêtement antimicrobien qui réduit la croissance des bactéries sur votre écran jusqu’à 99%. La résistance aux rayures habituelle est présente et il y a un outil d’alignement dans la boîte de vente au détail pour une installation facile.

Meilleurs protecteurs d’écran en verre trempé pour iPhone 12 et 12 Pro

Protecteur d’écran en verre trempé Spigen pour iPhone 12 et iPhone 12 Pro

Spigen offre une autre option solide en matière de protection d’écran. Le protecteur d’écran en verre trempé Spigen pour iPhone 12 et iPhone 12 Pro est évalué à une dureté de 9H, offre un revêtement oléophobe pour une résistance quotidienne aux empreintes digitales et est compatible avec tous les coques Spigen iPhone 12. Le kit comprend également un cadre d’installation spécial à alignement automatique pour une application sans effort. Le prix est également très attractif et vous obtenez deux ardoises de verre trempé dans le kit.

Série de verres Performance OtterBox

OtterBox est une marque bien connue en matière d’étuis, mais elle fait également d’excellents protecteurs d’écran. Nous vous présentons le verre Performance. Ce modèle est renforcé, incassable et gardera les rayures et les éclats loin de votre téléphone. Le verre lui-même est très fin, vous ne remarquerez même pas qu’il est là. De plus, il est résistant aux empreintes digitales, vous pouvez donc toucher, taper et glisser pendant que votre écran reste sans bavures. Des outils pour une installation facile sont inclus dans la boîte de vente au détail et si vous associez ce protecteur à un étui d’OtterBox, vous obtiendrez la suite de protection complète.

Protecteur d’écran Belkin UltraGlass

Belkin UltraGlass est conçu avec une technologie de conception allemande et offre la prochaine génération de protection d’écran pour iPhone. Ce protecteur d’écran est chimiquement renforcé par un double échange d’ions et est jusqu’à 2 fois plus résistant que les protecteurs en verre trempé ordinaires. Il est également très mince à seulement 0,29 mm, vous le remarquez donc à peine sur votre iPhone. Cela signifie que vous n’aurez aucun problème de sensibilité tactile – chaque contact sera transféré avec précision pour la meilleure expérience tactile.

Verre Trempé Caseology pour iPhone 12 Pro pour iPhone 12

Si vous voulez une solution plus abordable, il y a le protecteur d’écran en verre trempé Caseology pour iPhone 12 Pro pour iPhone 12. Il est fait de verre trempé ultra-clair avec un revêtement oléophobe pour éviter les taches. Le bord noir offre une protection transparente bord à bord, sans jamais compromettre la sensation naturelle de votre téléphone, et le verre trempé est très fin et discret. Vous obtenez un kit d’installation spécial pour une application facile et l’emballage contient également deux ardoises en verre.

Meilleurs protecteurs d’écran pour iPhone 12 et 12 Pro abordables

Protecteur d’écran UniqueMe pour iPhone 12 / iPhone 12 Pro 5G

En parlant de prix abordable, nous ne pouvons tout simplement pas ignorer le pack UniqueMe de 4 protecteurs d’écran en verre trempé pour iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Ce ne sont que 0,03 mm d’épaisseur, compatibles avec les boîtiers, conçus avec une transparence de 99,99% qui préserve la luminosité de l’écran ou de l’image d’origine. Vous obtenez le revêtement oléophobe obligatoire, ainsi qu’une note de 9H sur l’échelle de dureté de la mine de crayon. Il y a aussi un cadre d’installation dans le pack pour que vous n’ayez pas à vous soucier d’aligner parfaitement les feuilles de verre. Le protecteur d’écran UniqueMe pour iPhone 12 / iPhone 12 Pro 5G vous en offre pour votre argent.

Protecteur d’écran en verre trempé ESR pour iPhone 12 / iPhone 12 Pro

Le protecteur d’écran en verre trempé ESR est spécialement conçu pour l’iPhone 12 / iPhone 12 pro. Il y a un kit de nettoyage et un cadre d’installation dans la boîte de vente au détail qui facilite son installation sur votre iPhone 12 / iPhone 12 pro. Ne vous laissez pas tromper par le prix bas, ce protecteur d’écran est trempé pour résister jusqu’à 5 kg de pression pour une protection sérieuse. Vous obtenez un paquet de trois ardoises en verre à un prix fou. Une des meilleures solutions abordables pour votre iPhone.