Le lancement de la série OnePlus 9 est confirmé le 23 mars

Pour mettre fin à toutes les rumeurs, OnePlus, la marque de smartphones appartenant à BBK, a annoncé la date de lancement de sa prochaine série de smartphones OnePlus 9.

La société dans un communiqué a révélé que le lancement mondial de la série OnePlus 9 aura lieu le 23 mars à 10 h HE (20 h 30 IST).

La société a également confirmé que la série OnePlus 9 utilisera un capteur Sony IMX789 personnalisé et sera «le capteur d’appareil photo principal le plus grand et le plus avancé jamais conçu sur un appareil OnePlus».

«Avec RAW 12 bits, il sera jusqu’à 64 fois plus coloré qu’auparavant», a-t-il ajouté.

En plus d’annoncer la date de lancement de la série de smartphones OnePlus 9, la société a également annoncé son partenariat avec Hasselblad – une société suédoise d’appareils photo – pour co-développer les futurs systèmes d’appareils photo pour smartphone.

Grâce à ce partenariat, OnePlus introduira d’abord des améliorations logicielles, notamment le réglage des couleurs et l’étalonnage du capteur, puis plus tard, d’autres améliorations.

Les smartphones de la série OnePlus 9 seront livrés avec le nouveau mode Hasselblad Pro. Ce mode aura une interface utilisateur dédiée pour donner un aspect et une sensation Hasselblad authentiques.

«Développée conjointement par OnePlus et Hasselblad au cours des mois de vérification approfondie et de mise au point, cette nouvelle solution de couleur – Calibrage des couleurs naturelles avec Hasselblad – vise à apporter des couleurs plus précises et d’apparence naturelle aux photos prises avec les appareils photo phares de OnePlus», a déclaré OnePlus dans un rapport.