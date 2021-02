Google Pixel “Fold” est réel et en développement

Google travaille sur un pixel pliable, selon l’informateur Jon Prosser. Les remarques de Prosser s’alignent sur les rumeurs d’un pixel pliable qui ont fait surface au milieu de l’année dernière. Bien que cette nouvelle soit passionnante, elle soulève des questions sur la stratégie de Google en matière de prix et de spécifications.

Jon Prosser, un divulgateur bien connu, a “confirmé” que Google prépare un pixel pliable. Selon Prosser, “le Pixel “Pliable” de Google est une chose réelle”, ce qui semble également indiquer que l’appareil prend la forme d’un hybride smartphone-tablette sur le modèle de la gamme Samsung Galaxy Z Fold. À l’inverse, Apple semble croire qu’un appareil de type Galaxy Flip est la voie à suivre, si jamais son appareil devait voir le jour, c’est-à-dire.

Nous avons appris que Google préparait un Pixel pliable en juin de l’année dernière lorsque 9to5Google a reçu un document interne de Google qui révélait la feuille de route de l’entreprise pour les appareils Pixel. En plus du Pixel 5a, qui vient d’être divulgué, un Pixel 6 et un Pixel 6 XL ont été mentionnés, ainsi que le Pixel pliable, qui porterait le nom de code “passeport”. La confirmation de son existence par Prosser laisse espérer qu’il pourrait être commercialisé cette année, peut-être au quatrième trimestre, lorsque Google lance généralement ses appareils phares.

Des questions se poseront toutefois naturellement sur ce que la société fera pour contrôler le prix d’un Pixel pliable. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy Z Fold2 était proposé au lancement à 2 000 dollars américains, ce qui lui a permis de rester un produit de niche. Pour le vendre à un prix plus attractif, Google pourrait être obligé de se passer du Qualcomm Snapdragon 888 SoC haut de gamme pour un processeur de milieu de gamme de la série 700, comme il l’a fait pour le Pixel 5. Pour la plupart des gens, cependant, cela pourrait ne pas être suffisant pour qu’il atteigne le point idéal, étant donné la complexité d’un appareil pliable et le coût des pièces, y compris son panneau OLED flexible et coûteux.