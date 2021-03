Récapitulatif du lancement de la semaine du 6 mars 2021:

Alors que nous sommes entrés dans le deuxième mois de cette année, plusieurs lancements notables se produisent constamment. Nous n’avons pas encore trouvé les principales annonces phares qui auront lieu au cours du premier trimestre de l’année, mais il y a d’autres annonces de base et de milieu de gamme.

Notamment, le Samsung Galaxy M12, le Galaxy M02, le smartphone Nokia 1.4 Android Go Edition, le Vivo S7t 5G, et les Realme V111 5G et X7 Pro 5G entre autres ont vu le jour au cours de la semaine dernière. Si vous voulez en savoir plus sur les lancements qui ont eu lieu l’année dernière, consultez notre liste d’annonces pour la semaine 6 de 2021 à partir d’ici.

Samsung Galaxy M12

Spécifications clés

Écran HD + Infinity-V de 6,5 pouces (720 × 1600 pixels)

Processeur Exynos 850 Octa-Core (2 GHz Quad + 2 GHz Quad) 8 nm avec Mali-G52

3 Go / 4 Go / 6 Go de RAM avec stockage interne de 32 Go / 64 Go / 128 Go, emplacement Micro SD (jusqu’à 1 To)

Double SIM (nano + nano + microSD)

Android 11 avec OneUI 3

Profondeur 48MP + 5MP + 2MP et caméra arrière 2MP

Caméra frontale 8MP avec ouverture f / 2.2

VoLTE 4G

Batterie de 6000 mAh (typique)

OPPO A15s 4 Go de RAM avec 128 Go de stockage

Spécifications clés

Écran HD + de 6,55 pouces (1600 × 720 pixels) avec encoche en forme de goutte d’eau

Processeur Octa Core MediaTek Helio P35 12nm (CPU ARM Cortex A53) avec GPU IMG PowerVR GE8320

4 Go de RAM, 64 Go / 128 Go de stockage

mémoire extensible jusqu’à 256 Go avec microSD

Android 10 avec ColorOS 7.2

Caméra arrière 13MP + capteur de profondeur 2MP, caméra arrière 2MP

Caméra frontale 8MP avec ouverture f / 2.2

Dual SIM

VoLTE 4G

Batterie 4230mAh

Realme V11 5G

Spécifications clés

Écran LCD mini-drop HD + 20: 9 de 6,52 pouces (1600 x 720 pixels)

Processeur Octa Core MediaTek Dimensity 700 7 nm avec GPU Mali-G57 MC2

RAM LPDDR4x de 4 Go / 6 Go avec stockage de 128 Go (UFS 2.1)

mémoire extensible jusqu’à 1 To avec microSD

Android 11 avec realme UI 2.0

Dual SIM

Caméra arrière 13MP + 2MP

Caméra frontale 8MP

5G SA / NSA, double VoLTE 4G

Batterie de 5000 mAh (typique) / 4890 mAh (minimum)

Vivo S7t 5G

Spécifications clés

Écran Full HD + AMOLED de 6,44 pouces (2400 × 1080 pixels)

Processeur Octa Core MediaTek Dimensity 820 2,6 GHz avec GPU Mali-G57 MC5

8 Go de RAM LPDDR4X, 128 Go / 256 Go (UFS 2.1) de stockage

Android 11 avec OriginOS 1.0

Dual SIM

Caméra arrière 64MP + Caméra arrière 8MP + 2MP

Caméra arrière 44MP + 8MP

Capteur d’empreintes digitales intégré

Audio USB Type-C

5G SA / NSA, double VoLTE 4G

Batterie 4100mAh (typique)

Oreillette Bluetooth Samsung Level U2

Spécifications clés

Avec micro: Oui

Version Bluetooth: 5

18 heures d’autonomie

Pilote dynamique 12 mm

500 heures en veille

Embouts auriculaires ergonomiques

Realme X7 Pro 5G

Spécifications clés

Écran AMOLED 6,55 pouces (2400 × 1080 pixels) Full HD + 2,5D 120Hz

Processeur Octa-Core (4 × A77 2,6 GHz + 4 × A55 2,0 GHz) Dimensity 1000+ 7 nm avec GPU Mali-G77 MC9

8 Go de RAM LPDDR4x, 128 Go (UFS 2.1) de stockage

Android 10 avec interface utilisateur realme

Dual SIM

Caméra arrière 64MP + Caméra arrière 8MP + 2MP + 2MP

Caméra frontale 32MP

5G SA / NSA, double VoLTE 4G

Batterie 4500mAh (typique) / 4400mAh (minimum)

Realme X7 5G

Spécifications clés

Écran Full HD + AMOLED de 6,5 pouces (2400 × 1080 pixels) avec une luminosité allant jusqu’à 600 nits

Octa Core avec processeur 7 nm MediaTek Dimensity 800U (MT6873V)

6 Go / 8 Go de RAM LPDDR4x, 128 Go de stockage (UFS 2.1)

Dual SIM

Android 10 avec interface utilisateur realme

Caméra arrière 64MP + Caméra arrière 8MP + 2MP

Caméra frontale 16MP avec ouverture f / 2.2

5G SA / NSA, double VoLTE 4G

Batterie 4310mAh (typique)

Nokia 1.4 édition Android Go

Spécifications clés

Écran HD + 20: 9 de 6,517 pouces (1600 x 720 pixels)

Plate-forme mobile Snapdragon 215 quadricœur à 1,3 GHz avec processeur graphique Adreno 308

1 Go de RAM avec 16 Go / 2 Go de RAM avec 32 Go de stockage / 3 Go de RAM avec 64 Go de stockage

mémoire extensible jusqu’à 128 Go avec microSD

Android 10 (Go Edition), évolutif vers Android 11 (Go Edition)

SIM unique / double

Caméra arrière 8MP, caméra macro 2MP, flash LED

Caméra frontale 5MP

Détecteur d’empreintes digitales

VoLTE 4G

Batterie non amovible de 4000 mAh

Samsung Galaxy M02

Spécifications clés