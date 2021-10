Quelle application d’écriture choisir ?

Nous en sommes déjà au point où de nombreuses personnes peuvent créer et publier des articles directement depuis leur téléphone ou leur tablette. Avec des écrans plus grands pour les téléphones et une excellente compatibilité avec les claviers externes pour les tablettes, il n’y a tout simplement pas eu de meilleur moment pour commencer à écrire sur vos appareils mobiles.

Que vous écriviez un courriel, un article de blog ou un livre complet, vous trouverez certainement la tâche difficile sans les outils appropriés. D’où la question suivante : quelles sont les meilleures applications d’écriture pour vous aider, de la rédaction de base à la productivité à toute épreuve ?

Pourquoi utiliser une application d’écriture ?

L’application mobile d’écriture est conçue pour être un complément fiable à une écriture disciplinée. Elle peut vous aider à rédiger un discours grammaticalement correct. Les applications d’écriture peuvent aider les auteurs moins compétents à y parvenir ; voici quelques avantages à prendre en compte :

vérification des erreurs grammaticales et du bon ordre ;

l’utilisation d’une application d’écriture supérieure permet de gagner du temps lorsqu’il s’agit d’éditer et d’évaluer un travail ;

vérification de la ponctuation. Toute bonne application de rédaction vous évitera de devoir vérifier deux fois votre ponctuation.

Les meilleures applications d’écriture disponibles

De nos jours, il existe un grand nombre d’applications d’écriture, si bien que trouver celle qui vous convient peut s’avérer difficile. Cependant, nous avons fait le travail pour vous. Voici les quatre meilleures applications d’écriture pour Android et iOS.

Microsoft Word, Google Docs

Bien que cela puisse paraître évident, ces applications de traitement de texte de base devraient figurer dans la liste des meilleures applications d’écriture. Elles peuvent toutes répondre à vos besoins de base et sont presque toujours accessibles, où que vous soyez.

Aujourd’hui, vous pouvez utiliser Microsoft Word et Google Docs sur presque tous les appareils, qu’ils soient Android ou iOS.

En outre, Google Docs et Microsoft Word proposent tous deux un grand nombre de plugins qui peuvent apporter des fonctionnalités supplémentaires. Enfin, Google Docs est un fantastique logiciel de rédaction gratuit.

Cependant, chacune de ces applications d’écriture est destinée au grand public plutôt qu’aux auteurs. Il existe quelques applications plus spécialisées qui répondent aux besoins d’un écrivain que nous allons citer ci-dessous.

iA Writer (iOS, Android)

Pour de bonnes raisons, iA Writer est l’une des applications d’écriture les plus connues. Elle a une apparence fantastique et fonctionne bien sûr iOS et Android. Si la version Android manque de certaines fonctionnalités, elle reste un excellent logiciel d’écriture pour l’appareil mobile.

Parmi les autres caractéristiques de l’application iOS, citons la coloration syntaxique, qui permet de visualiser les adjectifs, les noms, les adverbes, les verbes ou les conjonctions dans le texte mis en évidence, et bien plus encore.

L’application iOS prend également pleinement en charge les fonctionnalités d’iOS 14 telles que l’écran partagé. Pour l’instant, la version Android est davantage une version bêta que la version iOS, mais iA Writer est une option solide quelle que soit la plateforme.

JotterPad (Android)

JotterPad est bien conçu et rempli de fonctionnalités, ce qui en fait l’une des meilleures applications d’écriture disponibles. Elle présente une apparence artistique et offre des choix d’exportation vers les formats PDF et DOCX. Le logiciel est gratuit à télécharger, mais de nombreuses fonctions sont verrouillées derrière un paiement intégré dans l’application unique de 350 roupies pour accéder au mode créatif.

L’édition gratuite de JotterPad est un choix fantastique si vous recherchez un bloc-notes qui fonctionne bien sur Android, grâce à sa grande utilisation du design et à son fonctionnement sans faille. La version complète est bien meilleure et elle peut rivaliser avec la majorité des autres applications de notre liste pour l’écriture sérieuse.