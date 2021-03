La NASA prévoit un vol d’essai pour l’hélicoptère prototype Ingenuity au-dessus de Mars

La NASA tentera de faire voler Ingenuity pour la première fois au début du mois prochain. L’agence a annoncé qu’elle prévoyait de tester le prototype d’hélicoptère de 4 livres au plus tôt le 8 avril. Ingenuity a fait son chemin vers Mars attaché au ventre du rover Perseverance de la NASA, qui a atterri avec succès à la surface de la planète rouge le 18 février.

Perseverance déploiera Ingenuity sur une étendue de terrain de 33 pieds sur 33 dans le cratère Jezero que la NASA a sélectionné pour sa planéité. L’ensemble du processus prendra environ six jours, avec une étape de la procédure impliquant un dispositif de coupe-câble pyrotechnique. Une fois que Perseverance abandonne Ingenuity, il s’éloignera soigneusement de l’hélicoptère pour donner à ses cellules solaires la possibilité de se recharger. Une fois déployée, la NASA tentera d’achever l’ensemble du processus de vol d’essai dans environ 31 jours. “Comme pour tout ce qui concerne l’hélicoptère, ce type de déploiement n’a jamais été fait auparavant”, a déclaré Farah Alibay, ingénieur système au Jet Propulsion Laboratory.

Si tout se passe comme prévu, le premier vol d’essai d’Ingenuity le verra planer à environ 10 pieds de la surface de la planète pendant 30 secondes. Jusqu’à présent, la NASA n’a eu la chance de faire voler Ingenuity que sur Terre, où elle l’a testé dans des chambres à vide et des laboratoires. Piloter un véhicule au-dessus de Mars présente des défis uniques. Bien qu’il y ait moins de gravité sur la planète, l’atmosphère est également beaucoup moins dense. Mais peut-être que le plus grand défi auquel le robot est confronté est la température froide de Mars. Les températures nocturnes peuvent descendre jusqu’à moins 130 degrés Fahrenheit. “Mars est difficile”, a déclaré MiMi Aung, chef de projet pour Ingenuity au JPL. «Notre plan est de travailler tout ce que la planète rouge nous lance de la même manière que nous avons géré tous les défis auxquels nous avons été confrontés au cours des six dernières années – ensemble, avec ténacité, beaucoup de travail acharné et un peu d’ingéniosité.