La Nintendo Switch officieusement sous Android 10

L’installation d’Android 10 sur la Nintendo Switch pourrait donner aux propriétaires actuels de la console portable beaucoup plus d’utilité que de simplement jouer à des jeux. Android permet aux utilisateurs d’installer des logiciels que Nintendo n’a étonnamment pas mis à disposition, tels que des services de streaming ou de tirer pleinement parti des émulateurs. Bien qu’il y ait toujours une chance que vous briquez votre appareil, cela semble valoir la peine d’essayer pour quiconque souhaite prolonger la durée de vie de son commutateur.

Les gars fous de XDA-Developers l’ont encore fait. L’équipe SwitchRoot qui a initialement porté Android 8.1 Oreo sur le Switch a également réussi à faire fonctionner Android 10 sur la console hybride de Nintendo. Techniquement, c’est LineageOS 17.1, mais cela devrait être un spectacle bienvenu pour les amateurs et les bricoleurs.

Cette version spécifique de LineageOS est basée sur la version Nvidia Shield TV. XDA affirme que la nouvelle version est plus rapide et plus réactive qu’Android 8.1 et améliore la durée de vie de la batterie en mettant enfin en œuvre un mode de veille profonde.

Les performances Wi-Fi sont également améliorées avec un meilleur support Joy-Con. L’un des principaux avantages de l’utilisation d’Android est l’accès au Google Play Store. Cela ouvre une multitude de possibilités telles que des émulateurs, des services de streaming comme Netflix et Spotify, et même des services de streaming de jeux comme Stadia ou GeForce Now. Voici la liste complète des mises à jour:

Android 10 basé sur Lineage 17.1

Mises à jour OTA.

Prise en charge complète des Joy-Con et Pro Controller avec des bâtons et des rails analogiques.

Prise en charge de Hori Joy-Con.

Un sommeil profond qui peut durer des semaines.

Une version basée sur Android TV.

Profils de ventilateurs retravaillés pour un fonctionnement plus silencieux.

Prise en charge optimisée du dock avec mise à l’échelle de la résolution.

Un pilote de chargeur réécrit prenant en charge les stations d’accueil USB-PD et tierces.

Pilote d’écran tactile optimisé.

Installation plus facile via l’outil de partition Hekate.

Profils de puissance retravaillés et plus simples.

Pilote WiFi bien amélioré avec moins d’abandons.

Prise en charge de l’application à distance Shield TV pour un contrôle facile de la station d’accueil.

Redémarrez pour prendre en charge la charge utile.

Prise en charge améliorée des accessoires Bluetooth.

Prise en charge de l’autorotation.

De toute évidence, cela n’est pas officiellement sanctionné par Nintendo ou même par l’équipe LineageOS. Cette version d’Android ne prend pas en charge les jeux spécifiques à Shield tels que Half-Life 2 et Tomb Raider, bien qu’il s’agisse du même système d’exploitation. De plus, il reste encore quelques bugs à résoudre, comme les bégaiements audio Bluetooth ou certaines applications ne prenant pas en charge le d-pad Joy-Con. Enfin, tous les modèles Switch ne fonctionneront pas, seuls ceux publiés avant la mise à jour par Nintendo des composants internes étant pris en charge. Désolé, les propriétaires de Switch Lite.

Les mises en garde habituelles s’appliquent lors de l’installation de logiciels non officiels, mais tant que vous avez une carte SD de rechange, vous pouvez techniquement basculer (ha!) Entre le système d’exploitation de Nintendo et Android 10. Avec la possibilité d’une future version de Switch Pro dans le air, cela pourrait être un excellent moyen de prolonger la durée de vie de votre Switch.