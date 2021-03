La Nintendo Switch Pro avec un écran OLED

Nintendo semble susceptible de dévoiler un modèle “Pro” de sa console de jeu Switch plus tard cette année, équipé d’un écran Samsung OLED plus grand, selon un nouveau rapport de Bloomberg.

Samsung Display Co. lancera la production en série de panneaux OLED de sept pouces à résolution 720p dès juin avec un objectif mensuel initial d’un peu moins d’un million d’unités. Les présentoirs devraient être expédiés aux assembleurs vers juillet.

Le Switch entre dans sa cinquième année et continue de bien se vendre contre la Xbox et la PlayStation – aidé par des titres comme «Animal Crossing: New Horizons» et une pénurie de semi-conducteurs limitant l’offre de machines concurrentes.

Cependant, la console est maintenant considérée comme sous-alimentée par rapport aux nouveaux enfants sur le bloc et les discussions sur une version plus premium du commutateur avec un écran OLED et la prise en charge des graphiques 4K ont tourné en rond.

Alors que Nintendo est resté silencieux sur la radio, l’implication de Samsung est l’indication la plus forte que la société est sérieuse à mettre à jour la console et les panneaux OLED rigides de 7 pouces devraient consommer moins de batterie, offrir un contraste plus élevé et peut-être un temps de réponse plus rapide que l’actuel 6,2 pouces Écrans LCD LED.