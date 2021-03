Une toute nouvelle bande-annonce pour l’internationale du prochain Godzilla vs Kong de Warner Bros. Pictures et Legendary Entertainment a été publiée, avec de nombreuses nouvelles séquences d’action. La bande-annonce chinoise laisse également entrevoir l’introduction d’un autre monstre dans la bataille épique entre les titans. En outre, un autre spot télévisé de Godzilla contre Kong a été mis en ligne, nous donnant un nouvel aperçu de l’impressionnante hache de combat du gorille titulaire. Découvrez les nouvelles vidéos dans les lecteurs ci-dessous !

Avant d’obtenir sa date de sortie actuelle, le dernier volet du MonsterVerse a été retardé à plusieurs reprises et était initialement prévu pour 2020. Cependant, en raison de la pandémie en cours, il devrait sortir simultanément dans les cinémas et sur HBO Max la semaine prochaine, le 31 mars.

L’épique action-aventure Godzilla vs Kong opposera deux des plus grandes icônes de l’histoire du cinéma – le redoutable Godzilla et le puissant Kong – avec l’humanité prise dans la balance.

Ce film marque officiellement la 36e fois que Godzilla est adapté sur grand écran, ainsi que le 12e film de la franchise King Kong. Il est également intéressant de noter qu’il s’agit de la deuxième adaptation cinématographique centrée sur l’affrontement entre ces deux monstres incroyables, la première étant le film japonais King Kong vs Godzilla, sorti en 1962.

Le film met en vedette Alexander Skarsgård (Big Little Lies), Millie Bobby Brown (Stranger Things), Rebecca Hall (Christine), Brian Tyree Henry (Atlanta), Shun Oguri (Gintama), Eiza González (Baby Driver), Jessica Henwick (Iron Fist), Julian Dennison (Deadpool 2), Kyle Chandler (Le Loup de Wall Street) et Demián Bichir (The Hateful Eight). Parmi les acteurs, seuls Brown et Chandler ont tous deux joué dans Godzilla : King of the Monsters.

Godzilla vs Kong est le quatrième volet du Monsterverse de Warner Bros. Pictures et Legendary. Il est réalisé par Adam Wingard à partir d’un scénario écrit par Terry Rossio, nominé aux Oscars (Pirates des Caraïbes, Déjà Vu, Shrek). Le film est produit par Mary Parent, Alex Garcia, Eric McLeod et Brian Rogers, avec Kenji Okuhira, Yoshimitsu Banno, Jon Jashni et Thomas Tull comme producteurs exécutifs. Jay Ashenfelter, Jen Conroy et Tamara Kent sont les coproducteurs.

Le film le plus récent du MonsterVerse de Legendary, Godzilla : King of the Monsters, est sorti dans les salles l’été dernier. À la fin du film, Godzilla reprenait sa place légitime de maître de tous les Titans. Malheureusement, le film a été une déception financière, ne rapportant que 385,9 millions de dollars pour un budget estimé à 200 millions de dollars.