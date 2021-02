La nouvelle marque Apple annonce un énorme changement dans Final Cut Pro

Un nouveau dépôt de marque Apple indique que la société pourrait envisager d’introduire un abonnement à son logiciel de montage vidéo Final Cut Pro.

Comme l’a fait remarquer Patently Apple :

Lundi, Apple a déposé une mise à jour de sa marque “Final Cut Pro” en Europe en ajoutant la classification de Nice n°42 qui laisse entendre qu’Apple pourrait décider de suivre le modèle d’abonnement de Microsoft pour Final Cut Pro en ajoutant dans cette classe le verbiage couvrant la “location de logiciels”.

Lorsque vous accédez directement au portail de la propriété intellectuelle de l’OMPI sous la classe 42, l’une des premières choses que vous verrez est un en-tête intitulé “Cette classe comprend notamment”. Sous son troisième point, on peut lire La classe 42 couvre les logiciels en tant que service (connus sous le nom de SaaS). Il ne s’agit donc pas seulement d’une entrée de gamme d’Apple, mais d’une valeur fondamentale.

Office 365 de Microsoft est considéré comme un SaaS, c’est-à-dire un service payant pour une suite de logiciels. Avec l’ajout de la classe 42 par Apple, Final Cut Pro pourrait devenir un logiciel similaire en tant que service par le biais de l’abonnement au cloud ou de la location de logiciels dans le futur. Il est actuellement vendu pour un prix fixe de 300 dollars US.

C’est vrai, Apple pourrait jeter les bases d’un service d’abonnement ou d’une redevance pour son logiciel Final Cut Pro. Comme le note PA, Final Cut Pro est actuellement un paiement unique de 299,99 $ sur l’App Store. Cette évolution indique clairement qu’Apple pourrait envisager de modifier la façon dont les utilisateurs paient l’un de ses logiciels les plus populaires, mais il existe bien sûr de nombreuses façons de procéder.

Apple pourrait par exemple supprimer complètement le forfait, et facturer à la place un abonnement aux utilisateurs pour l’accès au logiciel. De même, elle pourrait conserver le forfait et proposer l’abonnement comme alternative, peut-être avec des fonctionnalités/accès nouveaux ou différents pour différencier clairement les deux.

Apple pousse ses services d’abonnement et ses offres groupées, comme Apple Music, Fitness+, TV+ et Apple One, il est tout à fait possible qu’Apple cherche à regrouper son logiciel “Pro” avec un abonnement existant ou dans le cadre d’un ensemble “Pro” d’applications comme Logic ou Mainstage.

La facturation d’un abonnement pour un logiciel est une question très controversée, et même les petites mises à jour d’applications comme Tweetbot qui introduisent des abonnements sont souvent mal accueillies par les utilisateurs.