La photo compare la taille du pick-up GMC Hummer EV au GMC Acadia

Nous avons mis la main sur une photo du multisegment intermédiaire GMC Acadia 2020 passant devant le prochain GMC Hummer EV 2022, ce qui donne une indication supplémentaire de l’échelle de la prochaine camionnette entièrement électrique.

Les deux produits GMC sont presque exactement à la même distance de la caméra, mais l’Acadia a un léger avantage. Et bien que l’Acadia ne soit en aucun cas un petit véhicule, il est clairement beaucoup plus petit que le Hummer EV.

GMC Acadie Ramassage GMC Hummer EV Longueur (po) 193,4 216,8 Empattement (po) 112,5 135,6 Largeur sans rétroviseurs (po) 75,4 86,7 Piste (po) 64,5 73,3 Hauteur 66,7 À déterminer

Le tableau ci-dessus montre exactement combien plus petit. À 216,8 pouces, le pick-up Hummer EV est de 23,4 pouces – ou très près de deux pieds – plus long que l’Acadia, et a un empattement plus grand presque exactement le même montant: 23,1 pouces. Sans les rétroviseurs, il est également 11,3 pouces plus large, avec une piste plus large de 8,8 pouces.

La hauteur du pick-up Hummer EV n’a pas encore été divulguée et varierait en tout cas d’environ six pouces selon que le véhicule était en mode Standard, en mode Terrain ou en mode Extraction de sa suspension Air Ride Adaptive. Cependant, notre image montre qu’elle est nettement plus haute que l’Acadia, qui mesure 66,7 pouces de hauteur.

Une autre photo, publiée précédemment ici sur Autorité GM, suggère que le pick-up Hummer EV a à peu près la même hauteur que le SUV pleine grandeur Chevrolet Tahoe 2021, qui mesure 75,9 pouces de hauteur sur son réglage de suspension normal.

Le mystère de la hauteur du Hummer EV sera bientôt résolu. La version Édition 1, avec trois moteurs électriques produisant 1 000 chevaux et 11 500 lb-pi de couple de roue, sera mise en vente à l’automne de cette année, au prix de 112595 $. Il sera suivi à l’automne 2022 par le EV à 99995 $3x, qui aura trois moteurs produisant 800 chevaux et 9500 livres-pied de couple de roue de série, mais aura l’option du même groupe motopropulseur que l’édition 1.

L’EV2X arrivera au printemps 2023, au prix de départ de 89 995 $ et propulsé par deux moteurs produisant 625 chevaux et 7400 livres-pied de couple de roue. Enfin, le véhicule électrique à 79995 $2 sera mis en vente au printemps 2024, offrant la même puissance et le même couple que l’EV2X mais avec une autonomie estimée de plus de 250 milles au lieu de plus de 300 milles.

Le pick-up GMC Hummer EV bénéficiera également d’une variante SUV, probablement avec des spécifications techniques identiques et une structure de prix similaire. Ce modèle devrait être annoncé très prochainement.

Gamme de micros GMC Hummer EV EV2 EV2X EX3X Édition 1 Démarrage du PDSF 79 995 $ 89 995 $ 99 995 $ 112595 $ Disponibilité Printemps 2024 Printemps 2023 Automne 2022 Automne 2021 Moteurs Deux Deux Trois Trois Puissance (hp / kW) 625/466 625/466 800/597 1 000/746 Couple de roue (lb-pi / Nm) 7 400/10 033 7 400/10 033 9 500/12 880 11 500/15 591 Autonomie estimée (mi / km) 250+ / 400+ 300+ / 480+ 300+ / 480+ 350+ / 560+

