Test Mercedes GLA 250 e – les avantages d’un plug-in

En tant que membre de la famille A et B, le GLA a également droit à une version hybride rechargeable, dont la technologie est totalement identique à celle des autres modèles 250 e de Mercedes. Cette unité d’entraînement couple le 1,3 turbo de 160 ch et 230 Nm à un moteur électrique de 75 kW (102 ch) et 330 Nm. Lorsque les deux groupes motopropulseurs donnent le meilleur d’eux-mêmes, il délivre une puissance et un couple de 218 ch et 450 Nm.

Avec sa batterie assez importante de 15,6 kWh (brut), le GLA 250 e peut parcourir entre 56 et 62 kilomètres électriques selon les normes WLTP, de quoi rester bien en dessous du seuil de 50 g CO2 / km même avec les plus grosses jantes et ainsi être 100% déductible d’impôt dans un contexte commercial. Grâce à un puissant onduleur interne de 7,4 kW, moins de 2 heures suffisent pour recharger complètement une batterie “ vide ” à un point de charge monophasé de 32 ampères. Vous devez calculer environ 6 heures dans un point de vente.

Tout à fait exceptionnel dans cette classe, Mercedes offre également la possibilité de charger la 250 e sur un chargeur rapide CC. Cela peut être, à la limite, pratique pour remplir gratuitement la batterie lors de vos achats dans une chaîne de supermarchés spécifique, mais sinon, son utilité nous échappe un peu. Est-ce que quelqu’un va vraiment facturer pendant 20 minutes sur la route – et aussi payer une somme relativement importante pour cela – alors que vous pouvez également brûler de l’essence? Nous ne l’avons pas encore vu …

La batterie elle-même a une place sous le siège arrière, de sorte que le volume de chargement en lui-même reste inchangé. Le compartiment de 50 litres a bien disparu sous le plancher du coffre, ce qui est dommage car il a forcé les deux câbles de charge (tous deux de série) à se détacher dans le coffre. Le réservoir de carburant paie également la facture et a une capacité de seulement 35 litres. Le reste de l’intérieur est, à l’exception de certains menus spécifiques pour les instruments et l’interface, identique à celui des GLA classiques: magnifiquement fini, spacieux et hautement personnalisable.

Comportement de conduite

Puisque tout l’intérêt d’un hybride rechargeable est de rouler autant que possible électriquement, nous avons opté pour le mode EL, dans lequel le GLA 250 e utilise d’abord ses kilomètres électriques. De plus, nous avons parcouru à chaque fois 45 à 55 kilomètres avant que le moteur à essence ne prenne le relais. Le quatre cylindres garde également sa soif dans les limites, comme en témoignent les 7 l / 100 km que nous avons enregistrés après un trajet autoroutier plus long où nous sommes partis avec une batterie vide. Vous ne pouvez régler vous-même le degré de récupération d’énergie qu’en mode EL, via les spatules du guidon.

Le moteur électrique a étonnamment peu de problèmes avec les 1,8 tonnes de ce GLA, ou du moins dans et autour de la ville. Grâce à son couple monstre immédiatement disponible … qui embarrasse particulièrement vite les roues avant sur route mouillée. Sur l’autoroute, en revanche, il y a nettement moins de panache dans les reprises en mode électrique. Cependant, cela ne devient jamais problématique, et si nécessaire, vous pouvez toujours appeler le moteur à essence pour l’aider en poussant la pédale d’accélérateur à travers sa résistance.

Lorsque les deux moteurs combinent leur puissance (en mode Confort ou Sport), cette GLA 250 e est douce à même rapide (7,1 secondes à 100), mais cela n’en fait pas une sportive: avec un pied droit lourd, l’interaction entre boîte de vitesses, moteur électrique et essence pas toujours parfaitement orchestrés, entraînant parfois des réactions brutales.

Un style de conduite souple mais souple est donc préférable avec ce GLA hybride. En tout cas, la tenue de route est peu gênée par les 150 kilogrammes de la batterie: même en 250 e, le GLA reste agréablement dynamique et précis. Seules les grandes roues et la suspension sport AMG affectent le filtrage – tout va bien dans une Classe A, mais un SUV peut être un peu plus souple.

Verdict

Oui, en tant que 250 e, la Mercedes GLA peut se vanter de performances solides. Néanmoins, nous avons particulièrement apprécié les kilomètres purement électriques. Le véritable attrait de cette version réside principalement dans son autonomie électrique intéressante et ses options de charge rapide, qui en font un hybride rechargeable à succès. Mais aussi cher, d’autant plus qu’un GLA ne devient vraiment attractif qu’avec les options nécessaires, et ensuite ça peut aller vite …

Bons points

Gamme électrique attrayante

Chargeur interne rapide

Espace intérieur préservé



Mauvais points