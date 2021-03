La prise en charge HDR arrive à plus de 1000 jeux dans la nouvelle mise à jour Windows

Les jeux HDR sur consoles ont une longueur d’avance sur les jeux sur PC depuis des années. Bien que de nombreux nouveaux jeux soient lancés avec le support HDR natif que jamais auparavant, il existe encore de nombreux jeux PC qui ne prennent pas en charge le HDR malgré le fait que leurs homologues sur console l’aient.

Une annonce des développeurs DirectX confirme qu’Auto HDR arrivera prochainement à une mise à jour de Windows 10, ce qui signifie que plus de 1000 jeux DirectX 11 et 12 supplémentaires pourront profiter des couleurs et des ombres plus profondes que vous obtenez avec HDR. Oh, et il est maintenant disponible dans le dernier programme Windows Insider, si vous ne voulez pas attendre.

Une liste complète des jeux qui sont prêts à être pris en charge n’a pas été fournie, mais vous saurez si un jeu joue à la balle, car Windows vous enverra une notification confirmant que Auto HDR fonctionne. Les rédacteurs ont déjà commencé un fil de discussion rapportant les jeux dans lesquels ils ont eu du succès – Hitman 3 et Valheim, sont certains des titres qui fonctionnent.

Microsoft note qu’une plage dynamique élevée peut être éprouvante même pour la meilleure carte graphique, donc si vous cherchez à augmenter les images par seconde dans les jeux, le HDR a un prix de performance élevé.

Comme vous pouvez le voir sur cette comparaison de cartes thermiques dans Gears 5, qui met en évidence les zones de l’écran bénéficiant d’une plage dynamique élevée, le support natif arrive toujours en tête pour la meilleure fidélité graphique. Pourtant, le HDR automatique est un compromis assez impressionnant et bat sans rien du tout.

Nous aimerions toujours que davantage de jeux PC à venir soient livrés avec le HDR natif – mais à mesure que de plus en plus de gens passent aux derniers moniteurs compatibles HDR, nous espérons que nous en verrons davantage. En attendant, le HDR automatique semble être une excellente alternative pour améliorer les contrastes de couleurs dans les jeux qui ne sont pas correctement pris en charge.