La recherche de Microsoft Edge s’intègre à la barre des tâches de Windows 10

La recherche dans la barre des tâches de Windows 10 est l’un des outils les plus puissants du système d’exploitation, et cela s’explique en partie par sa forte intégration des services Microsoft. À ce jour, cependant, il a manqué d’intégration décente avec Microsoft Edge, reposant sur des liens à moitié cuits.

Aujourd’hui, cela change, car Microsoft a commencé à tester une nouvelle fonctionnalité pour Chromium Edge qui permettra une intégration profonde avec Windows Search, également appelée recherche dans le menu Démarrer ou recherche dans la barre des tâches.

Dans la version 2004 / 20H2 ou plus récente, Windows Search pourra extraire directement des informations de Microsoft Edge. Ainsi, si vous avez ouvert un onglet dans Microsoft Edge, il peut être trouvé directement via Windows Search.

Vos favoris / signets, votre historique de navigation, les meilleurs sites et les onglets récents apparaîtront également dans les résultats de Windows Search. En fait, si vous avez activé la synchronisation dans Microsoft Edge et que le navigateur est installé sur vos appareils mobiles, vous pourrez également accéder à votre historique de navigation mobile.

Il convient de noter que l’intégration est complètement à sens unique, ce qui signifie que vous ne pouvez pas utiliser Microsoft Edge pour rechercher vos fichiers sous Windows. Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessus, ce serait une fonctionnalité facultative et elle connectera les données de navigation locales du profil synchronisé actuel avec le reste de Windows.

Selon Microsoft, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité à tout moment et Edge supprimera les données partagées avec Windows et suspendra l’intégration.

Cette fonctionnalité est disponible pour certains testeurs dans Microsoft Edge Canary et elle est simple à configurer, mais elle ne semble pas fonctionner pour le moment.

Autres améliorations à venir dans Windows Search

Comme vous le savez sans doute, le champ de recherche de Windows 10 ne prend actuellement en charge que le thème clair, ce qui n’est peut-être pas idéal pour ceux qui préfèrent une expérience sombre cohérente.

Heureusement, Microsoft teste également la prise en charge native du mode sombre pour Windows Search et la fonctionnalité est déjà disponible dans les versions bêta.

En plus de l’intégration Edge et du mode sombre, il est prévu d’activer les widgets météo et actualités dans la mise en page Windows Search.

