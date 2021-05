La Russie pourrait battre Tom Cruise en course pour tourner le premier film à bord de l’ISS

Dans la lettre: Poursuivant la rivalité de plusieurs décennies entre les États-Unis et la Russie, les deux superpuissances sont à nouveau engagées dans une course à l’espace. Cette fois, cependant, c’est un concours pour voir qui peut faire le premier film en orbite terrestre basse.

L’actrice russe Yulia Peresild (en haut) et le cinéaste Klim Shipenko seront à bord d’une fusée avec le cosmonaute Anton Shkaplerov lorsqu’elle décolle du cosmodrome de Baïkonour le 5 octobre. Leur destination est la Station spatiale internationale (ISS), où ils tourneront des scènes pour un espace. drame avec le titre de travail “Challenge”. L’agence de presse RIA rapporte que le complot implique la mission d’une femme chirurgienne d’effectuer une opération sur un cosmonaute trop malade pour retourner immédiatement sur Terre.

Nous avons appris l’année dernière que Tom Cruise et le réalisateur Doug Liman se rendaient également à l’ISS pour faire un film. Les Américains se dirigent vers la station spatiale le même mois que Peresild, Shipenko et Shkaplerov – la date exacte n’a pas été révélée – mais il semble que la Russie vise à y arriver en premier.

La Russie aurait commencé son propre projet de film spatial après que Cruise ait confirmé qu’il se rendrait à l’ISS. L’agence spatiale russe Roscosmos a publié une publicité en novembre “pour le rôle principal dans le premier long métrage tourné dans l’espace”.

Tel que rapporté par The Guardian, la tête féminine devait répondre à plusieurs spécifications: un citoyen russe âgé de 25 à 40 ans, pesant entre 50 kg (110 livres) et 70 kg (154 livres) et ayant un «tour de poitrine» pouvant aller jusqu’à 112 cm (47 pouces). “De plus, elle doit être capable de courir 1 km en trois minutes et demie ou moins, de nager 800 mètres nage libre en 20 minutes et de plonger à partir d’un tremplin de 3 mètres avec une technique impressionnante.” Une expérience d’acteur antérieure n’était pas requise.

Peresild, 36 ans, et Shipenko, 37 ans, ont été choisis parmi des milliers de candidats sur la base des «résultats de la sélection médicale et créative». Leur formation débute en juin et sera télévisée sur le réseau russe Channel One, producteur du film.

“Ils devront passer, entre autres, des tests sur une centrifugeuse, un support de vibration, pour effectuer des vols d’introduction et d’entraînement sur un avion en apesanteur, pour suivre un entraînement au parachute”, a déclaré Roscosmos.

Tout au long de toutes les tensions au fil des ans, l’ISS est restée un domaine où les États-Unis et la Russie ont travaillé ensemble, mais il semble que cela touche à sa fin. Le vice-Premier ministre Yuri Borisov a déclaré que Moscou informerait ses partenaires que la Russie quitterait le projet ISS à partir de 2025 pour se concentrer sur la construction de sa propre station spatiale.