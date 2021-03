Parallèlement à son téléphone le plus haut de gamme, Xiaomi a également annoncé aujourd’hui quelques modèles de milieu de gamme. Le Mi 11 Lite 5G est officiellement le premier smartphone équipé du chipset Qualcomm Snapdragon 780G, tandis que sa variante 4G sera équipée du chipset Snapdragon 732G.

Le nouveau Mi 11 Lite 5G serait le smartphone 5G le plus abordable de Xiaomi pour le marché mondial.

Sinon, les deux Mi 11 Lite sont essentiellement identiques au-delà du chipset. L’écran dans les deux cas est un AMOLED de 6,55 pouces d’une résolution FullHD+ avec un seul trou de perforation dans le coin supérieur gauche. Vous obtenez un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz et une profondeur de couleur de 10 bits. Alors que l’écran est OLED, Xiaomi a décidé de se passer d’un scanner d’empreintes digitales UD, donc le capteur a fait sur le côté, doublant comme une touche d’alimentation.

Le Snapdragon 780G à l’intérieur du Mi 11 Lite 5G offre des performances de série 7, mais une connectivité de niveau phare. Le processeur est cadencé à 2,4 GHz, tandis que le GPU est Adreno 642, qui se situe quelque part entre SD855 et SD865 en termes de performances.

L’îlot de caméras à l’arrière ressemble au flagship Mi 11, mais les modules réels sont plutôt différents. Le principal est un tireur 64MP f/1.8 avec un capteur de 1/1.97″. Il y a également un capteur ultra grand angle de 8MP f/2.2 avec un capteur de 1/4″, tandis que la troisième caméra est un tireur macro de 5MP avec autofocus entre 3 et 7 cm.

Le trou de perforation à l’avant est destiné à la caméra selfie de 16 Mpx.



Les téléphones Mi 11 Lite disposent d’une batterie de 4 250 mAh avec une capacité de charge rapide de 33W via le port USB-C. Sur le fond, il y a aussi une grille de haut-parleurs qui, avec l’écouteur, agissent comme des haut-parleurs stéréo. La variante 5G est également dotée de la fonction NFC.

Le Xiaomi Mi 11 Lite est disponible en noir, rose ou bleu. Il disposera également de trois combinaisons de mémoire – 6/64 Go, 6/128 Go et 8/128 Go. Les prix commenceront à partir de 299 €, avec des détails sur la disponibilité qui seront révélés “bientôt”.

Le Mi 11 Lite 5G, est proposé en noir, jaune ou vert. Le téléphone est livré avec 6 Go ou 8 Go de RAM, tandis que le stockage est de 128 Go pour les deux versions. Il coûtera au moins 369 €, et tout comme la variante LTE, les détails sur la disponibilité sur le marché et les dates de lancement seront bientôt annoncés.