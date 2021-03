La vidéo de Star Wars révèle que des pilotes féminis ont été coupées au montage du retour du Jedi

Même si la Journée internationale de la femme est déjà passée, il n’y a aucune raison que la célébration des femmes s’arrête. Donc, grâce à certains découverts dans les coulisses Guerres des étoiles images, c’est le moment idéal pour rendre hommage à un trio de femmes pilotes rebelles qui ont malheureusement été laissées pour compte lors de la production de Le retour du Jedi.

Compte YouTube des années 70SciFiBoy – connu principalement pour publier des publicités, des interviews, des tests d’écran et d’autres images d’archives des temps anciens Guerres des étoiles – a profité de l’occasion de la Journée internationale de la femme pour mettre en ligne des clips assez rares de la production de Le retour du Jedi, toujours considérée par certains comme la fin parfaite de la Guerres des étoiles saga. La vidéo présente ce qui semble être des plans inutilisés de 3 femmes jouant dans leurs rôles de pilotes rebelles, vraisemblablement destinés à être utilisés pendant la bataille décisive du film d’Endor. Les fans aux yeux d’aigle pourraient reconnaître l’une des actrices, mais les deux autres semblent complètement nouvelles.

Dès le début, les téléspectateurs remarqueront une voix hors écran récitant les répliques que les actrices doivent répéter. Cela pourrait suggérer que les 3 ont été amenés avec un plus grand groupe de talents pour filmer rapidement des images en tant que pilotes d’arrière-plan pour aider à compléter les plans de la bataille spatiale. La première actrice à apparaître, Vivienne Chandler, aurait eu au moins une page entière de dialogue à un moment donné, selon la description de la vidéo. Malheureusement, elle et la troisième actrice anonyme ont finalement été coupées de Le retour du Jedi, laissant leur potentiel entièrement à la spéculation.

La deuxième actrice, Poppy Hands, est celle dont les fans se souviendront peut-être, car elle est apparue dans le dernier film de la seule ligne, “Got it”. Cependant, elle a été doublée par un acteur masculin pour une raison inconnue, laissant beaucoup ignorants de sa vraie nature. Quelle que soit la consolation que cela puisse valoir, son personnage a été reconnu comme une femme Guerres des étoiles canon. Nommée Sila Kott, elle est décédée héroïquement pendant la bataille d’Endor et a finalement été immortalisée, d’une certaine manière, lorsque sa planète natale a construit l’école de pilotage Sila Kott en son honneur.

Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles ces 3 femmes pourraient avoir été Le retour du Jedi. Une théorie plus cynique pourrait suggérer que certains préjugés plutôt malheureux liés au sexe et au genre ont joué un rôle. Mais dans un état d’esprit moins déprimant et plus ringard, cela aurait aussi pu avoir quelque chose à voir avec les accents plutôt chics de Chandler and Hands, qui auraient pu entrer en conflit avec les dialectes à prédominance américaine possédés par les autres pilotes. Le fait que l’unique ligne parlante de Hands ait été doublée par un Américain donne du crédit aux deux théories. Sans parler de la 3e actrice sans nom. Même si elle semblait avoir un peu de mal avec certaines de ses lignes, elle avait certainement aussi beaucoup d’esprit, ce qui aurait pu bien fonctionner avec le produit fini et aurait pu apporter un caractère moins stéréotypé à Guerres des étoiles.

Ce n’est pas tout triste, cependant. Mis à part les mains apparaissant dans Le retour du Jedi, le Guerres des étoiles La série est (quoique lentement) devenue de plus en plus inclusive au fil des ans, avec des pilotes féminines apparaissant tout le chemin du retour en 1999 encore parfois déroutant La menace fantôme et un caractère non binaire apparaissant dans le Star Wars: Escadrons Jeu. Il y a encore un long chemin à parcourir pour une véritable égalité, mais apprendre ce qui a été manqué dans le passé est toujours un bon point de départ.

Star Wars: Le retour des Jedi est disponible sur Disney Plus.