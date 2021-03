Lancement de la Chevrolet Corvette décapotable 2021

Exactement un an après l’annonce officielle de l’arrivée de la nouvelle Chevrolet Corvette, General Motors vient de lancer officiellement la variante cabriolet de la voiture de sport emblématique sur le marché. En ce sens, l’arrivée de la Chevrolet Corvette Cabriolet 2021 inaugure la deuxième année modèle de la Corvette C8.

En tant que tel, la principale nouveauté de la Chevrolet Corvette 2021 est l’ajout de la deuxième variante de carrosserie avec le premier toit rigide rétractable de l’histoire du modèle. Le toit rigide rétractable présente une conception aérodynamique inspirée des avions de combat qui aide à réduire la turbulence du vent dans la cabine et à donner un aspect plus exotique au véhicule avec le toit vers le haut ou vers le bas.

«Lorsque la Corvette a fait ses débuts en 1953, elle n’était disponible qu’en décapotable, de sorte que le frisson de la conduite en plein air a toujours fait partie de son essence», a déclaré Adriana Schutte, directrice du marketing Chevrolet pour GM Mexique, dans un communiqué de presse. «Cet attribut s’ajoute au design, à la technologie, aux performances incroyables, au savoir-faire supérieur et au luxe de la huitième génération bien connue, pour le rendre encore plus amusant», a-t-elle ajouté.

Au Mexique, la Chevrolet Corvette Cabriolet 2021 est proposée exclusivement dans un seul niveau de finition équipé de série avec l’ensemble Z51. Le toit rigide rétractable de la Corvette C8, qui est composé de deux pièces et peut être activé à des vitesses allant jusqu’à 30 mi / h, excelle dans la fourniture d’une cabine plus silencieuse, d’une sécurité accrue et d’une apparence plus propre par rapport aux modèles de capots souples précédents.

À l’instar du coupé, la Chevrolet Corvette Cabriolet 2021 est équipée du moteur V8 à aspiration naturelle de 6,2 L LT2 qui produit une puissance maximale de 495 chevaux et un couple de 470 lb-pi lorsqu’elle est équipée du système d’échappement haute performance. Il est couplé à la première transmission à double embrayage à huit rapports de Chevrolet, avec des changements de vitesse rapides et des palettes au volant.

La Chevrolet Corvette Cabriolet 2021 est désormais disponible dans les dix magasins officiels Chevrolet Performance du pays, situés à Mexico (3), Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Cancun, San Luis Potosí, Puebla et Culiacán. Il comprend un équipement standard de haut niveau tel que les services de connectivité avancés OnStar ainsi que la dernière version du système d’infodivertissement Corvette.Il s’agit du deuxième véhicule de GM Mexique intégrant Amazon Alexa.

Le PDSF de la Chevrolet Corvette 2021 au Mexique est de 2790000 MXN, ce qui équivaut à environ 133320 USD au taux de change actuel.