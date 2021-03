L’acquisition de 7,5 milliards de dollars par Microsoft de ZeniMax Media, société mère de Bethesda, a levé ses obstacles réglementaires. Vendredi, la Commission européenne (CE) a discrètement approuvé l’accord sans appliquer aucune condition à la fusion. Il a conclu que le rachat en cours ne soulèverait pas de problèmes de concurrence sur les marchés du matériel de jeu et du développement et de la distribution de logiciels. Cette décision faisait suite à l’autorisation du rachat par US Securities and Exchange sous la forme d’un avis d’effet publié le 4 mars.

Maintenant qu’il a reçu les bénédictions des deux régulateurs, Microsoft peut poursuivre l’acquisition, ce qui ramène l’énorme portefeuille de jeux de ZeniMax – y compris les studios de premier plan id, Arkane et Bethesda susmentionnée – sous l’égide de la Xbox. Microsoft a déclaré dans son annonce initiale qu’il prévoyait la conclusion de l’accord au cours du second semestre de l’exercice 2021, ce qui signifierait le 30 juin. Le fabricant de Xbox a déjà confirmé que les titres Bethesda se dirigent vers son service d’abonnement Game Pass au cours des prochains mois.

La transaction Microsoft-ZeniMax fait partie d’une série d’accords de jeu majeurs qui ont été annoncés cette année alors que l’ère des consoles de nouvelle génération commence et que les fabricants et les développeurs intensifient leurs services d’abonnement. EA a récemment acquis le spécialiste des jeux de course Codemasters, qui a été suivi par l’annonce d’Epic Games selon laquelle il avait racheté Tonic Games Group, la société mère de Les gars de l’automne studio Mediatonic. Auparavant, Nintendo avait révélé qu’elle avait accepté d’acheter Next Level Games, le développeur du Manoir de Luigi séries.