L’Actu nouvelle features de l’extension MerciApp

L’extension de navigateur MerciApp a reçu une récente mise à jour permettant d’accroitre davantage la productivité en ajoutant un panneau d’alerte. Cette fonctionnalité aussi simple que puissante offre de nouvelles possibilités et fait de l’extension un outil indispensable à la rédaction de contenu.

Le principe de l’extension MerciApp

Créée dans le but d’aider les utilisateurs à déceler les fautes dans leurs textes, cette extension est capable de faire beaucoup plus que de détecter les fautes d’orthographe. En effet, cette dernière peut également trouver toute erreur de syntaxe et de ponctuation, qui sont alors soulignées et génèrent une proposition de correction.

Chaque correction dispose d’une mise en situation dans le but d’améliorer progressivement les compétences linguistiques du rédacteur et d’aider à s’orienter vers le choix le plus pertinent au vu du contexte. Par ailleurs, l’analyse se fait en même temps que la rédaction du contenu, évitant de devoir tout vérifier une fois le texte entièrement écrit.

La nouvelle feature : le panneau des alertes

L’intégration d’un panneau des alertes à l’extension permet de démultiplier l’efficacité de l’application et de mieux assister les utilisateurs en répondant à leurs besoins. Cette fonctionnalité a été pensée pour être utile, mais également très ergonomique, puisqu’elle peut s’adapter aux habitudes du rédacteur.

Un ajout pensé pour être utile

L’intérêt principal du panneau des alertes est de rassembler l’ensemble des erreurs présentes dans le texte en un seul et unique endroit. Ainsi, le rédacteur n’a plus à chercher à travers les différentes pages de son contenu pour traquer les fautes d’orthographe, de ponctuations ou de syntaxes. Ce panneau est accessible grâce à une petite icône présente dans la zone de frappe du texte et change de couleur en fonction de la présence ou non de fautes. Si le correcteur ne détecte aucune faute, la couleur de l’icône est verte ; dans le cas contraire, elle passera au rouge dès la moindre erreur.

En ouvrant le panneau, un récapitulatif des erreurs est présenté à l’utilisateur, ainsi que leur nombre. En cliquant sur l’une de ces dernières, des corrections sont proposées, comme si l’on utilisait l’extension de manière naturelle. Cette simplicité d’utilisation fait de MerciApp un des meilleurs correcteurs d’orthographe, d’autant plus que les suggestions sont accompagnées d’une explication, permettant d’éviter de refaire les mêmes fautes à l’avenir.

Avec ce nouvel ajout, MerciApp dispose désormais d’une aisance d’utilisation déconcertante, mais là n’est pas la seule force de la mise à jour. En effet, si ajouter des fonctions est très appréciable, être capable d’adapter et de configurer les outils selon ses besoins est tout aussi important, et les développeurs l’ont bien compris.

Un outil ergonomique et adaptatif

Comme mentionné, l’équipe de MerciApp a redoublé d’efforts pour rendre l’extension aussi facile à utiliser que pratique, notamment grâce à la possibilité de personnaliser l’outil. En effet, le panneau des alertes peut être déplacé n’importe où dans la fenêtre du navigateur, permettant d’éviter de cacher des éléments importants. Que vous passiez de la rédaction d’un courrier électronique à la rédaction d’un article, vous pouvez adapter la position en quelques secondes pour faciliter son usage.

Par ailleurs, puisque les interfaces diffèrent d’un support à un autre et que nous avons tous nos habitudes, la position de l’outil est sauvegardée pour les sessions suivantes. Et pour aller encore plus loin, les sauvegardes dépendent de chaque site, signifiant que vous n’avez pas à déplacer à nouveau l’outil entre chaque visite, même si vous effectuez plusieurs tâches.

L’ensemble des fonctions est par ailleurs accessible en un clic, puisque le panneau présente quatre boutons donnant un accès rapide à chacune d’elles :

L’un d’eux sert à paramétrer MerciApp et permet, par exemple, d’autoriser ou non les synonymes et les définitions des mots sur lesquels l’utilisateur effectue un double clic.

Le second bouton quant à lui transporte le rédacteur dans les paramètres de préférence linguistiques , qui dictent comment sont signalées les erreurs.

Un lien vers une page d’aide est également présent, et celle-ci regroupe l’ensemble des questions courantes des utilisateurs concernant l’utilisation de l’extension.

Enfin, le dernier bouton active ou désactive MerciApp sur le site actuel en un clic.

En alliant un côté fonctionnel et pratique, le panneau des alertes solidifie la place de MerciApp comme l’un des leaders des solutions de corrections d’orthographe et rédactionnelles.