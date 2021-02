L’administration de Biden prend des mesures pour remédier aux pénuries de puces

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Nous savons déjà que les pénuries de semi-conducteurs ont un impact sur de multiples industries, et la situation devrait s’aggraver. C’est devenu un tel problème que l’administration Biden intervient pour essayer de résoudre le problème.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que l’équipe de Biden «identifie actuellement les points d’étranglement potentiels dans la chaîne d’approvisionnement et travaille activement aux côtés des principales parties prenantes de l’industrie et de nos partenaires commerciaux pour en faire plus maintenant».

Le président Biden devrait signer un décret dans les semaines à venir pour diriger un examen de la chaîne d’approvisionnement à l’échelle du gouvernement pour les produits critiques, y compris les puces, écrit Bloomberg. L’examen de 100 jours sera dirigé par le Conseil économique national et le Conseil national de sécurité. Il se concentrera sur la fabrication de semi-conducteurs et les emballages avancés, les minéraux critiques, les fournitures médicales et les batteries haute capacité, telles que celles utilisées par les véhicules électriques.

L’intervention du gouvernement a été motivée par les problèmes causés par les pénuries de puces dans l’industrie automobile. Des entreprises telles que Ford, GM, VW et bien d’autres ont toutes réduit ou affirment qu’elles pourraient réduire leur production en raison de problèmes d’approvisionnement en semi-conducteurs. General Motors a déclaré qu’elle pourrait effacer 2 milliards de dollars des bénéfices de 2021, tandis que Ford a réduit la fabrication de ses populaires camionnettes F-150 dans des usines du Michigan et du Missouri.

L’annonce de la Maison Blanche fait suite à une lettre envoyée le 19 janvier au conseiller de Biden, Brian Deese, du syndicat United Auto Workers, qui demandait à l’administration d’envisager d ‘«exhorter les grandes fonderies de plaquettes de silicium à accélérer la production de plaquettes de qualité automobile».

Jeudi, les PDG de géants de la technologie, notamment Intel, AMD et Qualcomm, ont signé une lettre exhortant Biden à accroître son soutien à la production de puces nationales. Il note que la part des États-Unis dans la fabrication mondiale de puces est tombée à 12%, contre 37% en 1990. Les demandes comprennent «un financement substantiel pour des incitations à la fabrication de semi-conducteurs, sous forme de subventions et / ou de crédits d’impôt».

Bien que l’examen se concentre sur l’atténuation des problèmes dans l’industrie automobile, il pourrait en fin de compte aider à remédier aux pénuries ailleurs, y compris le matériel informatique et les consoles.