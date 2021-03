Lancement du téléphone de jeu RedMagic avec écran 165Hz

RedMagic, la marque de jeux de la subdivision ZTE de Nubie, a lancé un nouveau smartphone en collaboration avec le géant chinois Tencent, spécialisé dans les technologies et les jeux. Les RedMagic 6 et 6 Pro sont des appareils haut de gamme disponibles sur commande dès maintenant en Chine, et seront lancés dans le monde entier dans le courant du mois.

Le RedMagic 6 est doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888, d’un refroidissement par ventilateur actif et d’un écran OLED 1080p de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, ce qui en fait l’écran de téléphone le plus rapide du marché actuel. RedMagic revendique également une fréquence d’échantillonnage tactile d’un seul doigt allant jusqu’à 500 Hz, ou jusqu’à 360 Hz avec le multitouch. Les “déclencheurs d’épaule” tactiles sur le côté sont quant à eux échantillonnés à une fréquence allant jusqu’à 400 Hz.

Le RedMagic 6 Pro est en grande partie identique, mais il dispose de 18 Go de RAM et d’un système de charge plus rapide de 120 W qui, selon RedMagic, peut charger complètement la batterie de 4 500 mAh en 17 minutes seulement. Le modèle non Pro 6 a une batterie plus grande de 5 050 mAh mais un système plus lent de 66W qui prend 38 minutes pour une charge complète.



La collaboration avec Tencent est assez inhabituelle. RedMagic affirme que le logiciel du téléphone est optimisé pour les applications Tencent comme WeChat et QQ, avec des vitesses de lecture et d’écriture 50 % plus rapides. Le logiciel de jeu Solar Core de Tencent est également préchargé, et la société promet qu’il améliore la vitesse de réponse du jeu, la fréquence des images et la latence du réseau.

Le RedMagic 6 démarre à 3 799 yuans (~585 $) pour un modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais vous pouvez payer presque le double pour un RedMagic 6 Pro de 18 Go/512 Go entièrement chargé – cela vous coûtera 6 599 yuans (~1 020 $). Le prix global sera probablement différent, cependant ; RedMagic annoncera ses plans de sortie internationale le 16 mars.