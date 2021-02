Samsung Galaxy F62 embarque un appareil photo 64MP

Samsung présentera le Galaxy F62 le 15 février en Inde avec un SoC Exynos 9825 et une énorme batterie de 7000 mAh. Et son image partagée par Samsung a révélé que le smartphone embarquerait un écran perforé et une caméra arrière sport quad.

Samsung n’a pas encore détaillé la configuration des quatre caméras du Galaxy F62, mais le géant indien du commerce électronique Flipkart a confirmé que la caméra principale du F62 utilisera un capteur 64MP. Les autres caméras peuvent être des unités ultra-larges, de profondeur et macro.

La semaine dernière, plusieurs rapports ont affirmé que le Galaxy F62 comporterait un écran de 6,7 pouces, un jeu de tir selfie de 32 Mpx et 6 Go de RAM et 128 Go de stockage à bord. La liste Geekbench du Galaxy F62 a confirmé qu’il serait livré avec 6 Go de RAM, mais nous nous attendons à ce que Samsung offre plus de mémoire options.

Selon les rumeurs, le Galaxy F62 commencerait à moins de 25000 INR (345 $ / 285 €) et serait disponible dans les couleurs bleu et vert. Nous avons vu ce dernier dans plusieurs teasers, qui ont également confirmé la présence d’un port USB-C en bas, rejoint par une prise casque 3,5 mm.

Avec l’annonce officielle à seulement deux jours, nous n’avons pas à attendre beaucoup pour tout savoir sur les spécifications, les prix et la disponibilité du Galaxy F62.