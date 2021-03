Le clone d’Instagram, TikTok, arrive sur Facebook avec un procès qui commence en Inde

Facebook a commencé à tester une fonctionnalité en Inde qui permettra à certains créateurs du clone TikTok de la société, Instagram Reels, de partager leurs clips sur leurs comptes Facebook, ajoutant ainsi la plateforme sociale phare de Facebook à la liste des services qui tentent de reproduire le succès de la courte application vidéo TikTok qui a connu une montée en flèche de popularité auprès des utilisateurs de la Génération Z.

Reels a été lancé pour la première fois sur le site Instagram de Facebook-owned en août de l’année dernière.

Faits essentiels

Dans le cadre de ce test, un groupe sélectionné de créateurs indiens peut choisir d’autoriser la recommandation de leurs clips Instagram Reels sur Facebook, rapporte l’Economic Times.

Facebook aura également sa propre version de la fonction Reels sur son application principale, a rapporté Reuters séparément.

L’Inde est l’un des rares grands marchés Internet où Facebook et Instagram ne sont pas en concurrence avec TikTok, car l’application a été interdite dans le pays l’année dernière avec un grand nombre d’autres applications chinoises, en raison de l’escalade des tensions diplomatiques entre l’Inde et la Chine.

Grand numero

410 millions d’euros. C’est le nombre total d’utilisateurs de Facebook en Inde, selon les données divulguées le mois dernier par le ministre indien de l’informatique, Ravi Shankar Prasad. Cela fait de l’Inde le plus grand marché de Facebook à une certaine distance, les États-Unis et le Canada ayant une base combinée de 258 millions d’utilisateurs de Facebook. En comparaison, Instagram compte 210 millions d’utilisateurs en Inde et l’expansion de Facebook ouvre donc la porte à une base d’utilisateurs beaucoup plus large.

Contexte Clé

Instagram Reels a été lancé en août de l’année dernière alors que Facebook a rejoint d’autres plateformes sociales comme YouTube et Snapchat pour tenter d’offrir une alternative à TikTok qui a rapidement gagné en popularité. Reels n’était pas la première fois que Facebook copiait des sociétés rivales, car le géant social a cloné des fonctionnalités populaires d’applications rivales à plusieurs reprises dans le passé, y compris les messages de disparition de Snapchat, la fonctionnalité des histoires phares de Snapchat et le streaming de jeu en direct de Twitch parmi beaucoup d’autres. Contrairement à TikTok, qui est une application autonome, Reels est actuellement disponible dans l’Instagram et maintenant dans les applications Facebook, ce qui peut limiter la possibilité de découvrir du contenu.

Ce qu’il faut surveiller

Il reste à voir si Facebook apportera Reels à WhatsApp, sa plus grande plateforme sociale en Inde, qui compte plus de 530 millions d’utilisateurs dans le pays. Auparavant, Facebook a déployé progressivement sa fonction “Histoires” inspirée de Snapchat sur ses trois plateformes.