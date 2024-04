Le duel des titans du gaming à petit prix : pour vous le Motorola Edge 50 Pro vs Samsung Galaxy A35

La bataille des spécifications : Motorola Edge 50 Pro vs Samsung Galaxy A35

Dans l’arène des smartphones budget, deux titans s’affrontent pour le titre de roi du gaming : le Motorola Edge 50 Pro et le Samsung Galaxy A35. Lancés récemment, ces appareils se vantent d’un excellent combo matériel et logiciel, arborant des processeurs octa-core, des écrans à taux de rafraîchissement élevé, et des batteries de grande capacité. Mais lequel des deux est le meilleur choix pour le gaming ? Nous plongeons dans une comparaison détaillée pour déterminer le vainqueur.

Comparatif des spécifications et des prix

Avant de plonger dans le vif du sujet, examinons de plus près les spécifications et les prix des deux smartphones :

Spécification Motorola Edge 50 Pro Samsung Galaxy A35 Écran 6.7″ FHD+ pOLED, 144Hz 6.6″ FHD+ Super AMOLED, 120Hz RAM 8GB, 12GB 8GB Stockage 128GB, 256GB (UFS 2.2) 128GB, 256GB (UFS 3.1) Caméra frontale 50MP 13MP Caméras arrière 50MP + 13MP + 10MP 50MP + 8MP + 5MP Processeur Snapdragon 7 Gen 3 Exynos 1380 Vitesse de charge Jusqu’à 125W TurboPower 25W Capacité de la batterie 4,500mAh 5,000mAh

La suprématie de l’affichage

Le Motorola Edge 50 Pro domine avec son écran incurvé p-OLED de 6.7 pouces offrant un taux de rafraîchissement de 144Hz et une luminosité maximale de 2,000 nits, surpassant le Samsung Galaxy A35 et son écran Super AMOLED de 6.6 pouces. Cette supériorité en termes de technologie d’affichage promet une expérience visuelle immersive et fluide, cruciale pour le gaming.

Comparaison des performances

Le cœur de la bataille réside dans les performances. Propulsé par le Snapdragon 7 Gen 3, le Motorola Edge 50 Pro excelle dans le multitâche et les jeux exigeants, offrant une expérience de jeu supérieure comparée au Samsung Galaxy A35 qui, malgré son chipset Exynos continue de maintenir une fluidité comparable dans les jeux gourmands en graphismes. Cette différence de performance est particulièrement notable dans des titres populaires comme PUBG Mobile et Genshin Impact, où le Motorola Edge 50 Pro assure une expérience de jeu plus fluide et réactive grâce à sa puissance de calcul supérieure.

Autonomie et charge : un facteur crucial

L’autonomie de la batterie et la vitesse de charge sont des aspects vitaux pour les gamers nomades. Bien que le Samsung Galaxy A35 dispose d’une batterie plus généreuse de 5,000mAh contre 4,500mAh pour le Motorola Edge 50 Pro, ce dernier compense par sa prise en charge d’une charge ultra-rapide de 125W, réduisant significativement le temps d’attente loin de l’action. Le choix entre une plus grande autonomie ou une recharge rapide pourrait influencer la décision finale pour les utilisateurs prioritaires sur l’un ou l’autre aspect.

Le verdict : quel est le meilleur choix pour le gaming ?

Après une analyse approfondie des deux smartphones, il apparaît clairement que le Motorola Edge 50 Pro est un choix supérieur pour les gamers, grâce à son affichage de meilleure qualité, ses performances supérieures en jeu et sa prise en charge d’une charge ultra-rapide. Avec un prix similaire, le Motorola Edge 50 Pro se positionne comme le choix préférable pour ceux cherchant à maximiser leur expérience de jeu sur un smartphone budget.

Cependant, le Samsung Galaxy A35 n’est pas sans mérites. Avec une batterie plus grande et un écran plat moins sujet aux touches accidentelles, il peut convenir à des utilisateurs ayant des préférences spécifiques ou qui valorisent l’autonomie de la batterie sur la vitesse de recharge.

En définitive, le choix entre le Motorola Edge 50 Pro et le Samsung Galaxy A35 dépendra des priorités individuelles de chaque gamer. Que vous privilégiez la performance pure, la rapidité de recharge, ou l’autonomie de la batterie, chaque appareil a ses forces qui pourraient en faire le roi du gaming budget selon vos critères personnels.