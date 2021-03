Le Jeu de la dame (The Queen’s Gambit) de Netflix: La deuxième saison est-elle en préparation?

L’actrice Anya Taylor-Joy a remporté un vif succès sur Netflix avec la série télévisée Le Jeu de la dame. La série a remporté le prix de la meilleure actrice dans une mini-série, mais aussi le prix du meilleur ministère.

Pour Anja Taylor-Joy, la victoire était une raison de parler à Entertainment Tonight. Et au cours de cette interview, il a également été brièvement discuté de la possibilité d’une deuxième saison.

Plus d’épisodes?

Alors que The Queen’s Gambit est clairement conçu et conçu comme une mini-série, on pourrait en dire plus sur Beth Harmon. Mais selon Taylor-Joy, l’équipage en parle peu ou pas.

“Peut-être,” commença-t-elle. “Ne décevoir personne, mais nous n’y avons jamais vraiment pensé. C’était toujours une histoire où vous voyiez quelqu’un grandir et la laisser dans un endroit magnifique. Nous avons donc été vraiment surpris lorsque les gens nous ont demandé: ‘Quand allons-nous avoir une Saison 2’ ? ”

“Cela dit, j’aime vraiment toute l’équipe qui a réussi. Je m’inscrirais sans hésitation pour retourner travailler avec eux.”