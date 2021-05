Le jeu Dolby Vision arrive sur Xbox Series X | S

Dans la lettre: Microsoft a annoncé que Dolby Vision serait bientôt disponible sur la Xbox Series X | S, ce qui en fait les premières consoles de jeu à intégrer cette technologie. Les membres Insider Alpha Ring peuvent désormais découvrir le jeu Dolby Vision, tandis que le reste des joueurs devra attendre la fin de la phase de test.

Il y a quelques semaines, les propriétaires de Xbox Series X | S ont été taquinés par la prise en charge à venir du jeu Dolby Vision dans leurs consoles. Ceux qui ont jeté un coup d’œil aux détails du téléviseur General 4K de la Xbox Series X ont été surpris de vérifier si leurs téléviseurs supportaient Dolby Vision à 4K 60 / 120Hz ou non.

Dolby avait déjà annoncé que la Xbox Series X et la Series S prendraient en charge Dolby Vision HDR, mais ce n’est que maintenant que nous le voyons être déployé chez Insiders. Avec cela, Dolby Vision est ajouté à la liste des technologies d’amélioration prises en charge par les nouvelles consoles Xbox, qui incluent également HDR10 et Dolby Atmos.

D’une certaine manière, Dolby Vision est comme la prochaine génération de HDR. Bien que le HDR puisse offrir des visuels plus lumineux avec des couleurs vives et des noirs plus profonds, il doit être réglé en fonction de l’affichage, des paramètres et du contenu. Dolby Vision, en revanche, se configure automatiquement tant que vous utilisez un écran compatible et que vous regardez du contenu créé en Dolby Vision, par conséquent, cela devient plus pratique pour l’utilisateur final.

“Les jeux Dolby Vision correspondent automatiquement à votre écran Dolby Vision pendant que vous jouez, de sorte que vous voyez toujours l’image complète.” dit la société. Dans une déclaration séparée, Dolby a également indiqué qu’il développait «une nouvelle amélioration créée par Dolby et Microsoft pour le contenu de jeu HDR qui permet une expérience de jeu HDR plus précise lorsqu’il est connecté à un téléviseur compatible Dolby Vision».

Plus de détails sur la prise en charge de la Xbox Series X | S pour Dolby Vision seront bientôt disponibles, y compris les jeux qui en profiteront pleinement.