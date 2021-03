Le mode épidémie arrive sur la carte du sanatorium de Call of Duty Cold War

Call of Duty : Black Ops – Cold War a droit à un joli coup de pouce cette semaine, à commencer par l’arrivée de l’arbalète R1 Shadowhunter le 24 mars. Mais il y a beaucoup plus à venir : Le mode Outbreak, la nouvelle expérience de jeu de zombies en coopération dans un monde ouvert, va recevoir un tas de nouveaux contenus, dont de nouveaux lieux, de nouvelles informations et un nouvel objectif.

D’après certains teasings que le développeur Treyarch a postés sur Twitter, il semble assez clair que la nouvelle carte Sanatorium introduite pour Fireteam en janvier lors de la dernière mise à jour de mi-saison sera la nouvelle région de la carte Montagnes de l’Oural d’Outbreak. Cet endroit est forcément plus effrayant à la tombée de la nuit, c’est donc l’endroit idéal pour une nouvelle action zombie améliorée.

Treyarch n’a pas encore précisé quels seraient les nouveaux objectifs ou les nouvelles informations pour Outbreak. Pour l’instant, les objectifs sont les suivants : défendre, éliminer, escorter, tenir bon et récupérer, qui sont tous assez explicites, mais qui ajoutent suffisamment d’éléments sous la forme de cristaux d’éther sombre pour que les choses restent intéressantes. Un nouvel objectif pourrait pimenter davantage les choses, c’est pourquoi nous sommes impatients d’en savoir plus.

Voici le petit teasing de Treyarch sur Sanatorium :

New region. New objective. New intel.

Think you can survive the Ural Mountains after dark?#Zombies pic.twitter.com/K3veJdz4oK

— Treyarch Studios (@Treyarch) March 23, 2021