Date de sortie de Dying Light 2 et tous les derniers détails

Quelle est la date de sortie de Dying Light 2? Techland a annoncé Dying Light 2 à l’E3 2018 et nous avons toutes les dernières bandes-annonces et détails de gameplay ici, y compris une date de sortie approximative de Dying Light 2.

Dying Light 2 a été annoncé lors de la conférence de presse Microsoft E3 2018 et nous avons déjà vu plus de détails sur ce à quoi s’attendre du gameplay, du cadre et de l’histoire de la bande-annonce de l’E3 2019. Techland étend massivement le mouvement de parkour de Dying Light 2 – il est prudent de dire que ce ne sera pas votre tireur de morts-vivants typique.

Dying Light 2 se déroule dans une ville en décomposition qui a du mal à rester ensemble au milieu de factions concurrentes, vous aurez donc beaucoup plus à gérer que des monstruosités de morts-vivants. Les décisions que vous prenez et les groupes avec lesquels vous faites équipe façonneront le monde qui vous entoure, vous permettant d’en récolter les fruits si vous pouvez en supporter les conséquences. Voici tous les derniers détails sur Dying Light 2, y compris la date de sortie de Dying Light 2 et les dernières bandes-annonces.

Date de sortie de Dying Light 2

La date de sortie de Dying Light 2 arrivera en 2021, selon une vidéo de mise à jour du développeur.

Dying Light 2 avait auparavant une fenêtre de sortie au printemps 2020, avant que Techland n’annonce que la suite immensément attendue avait été retardée indéfiniment. Depuis lors, Techland a repoussé les informations selon lesquelles Dying Light 2 est en enfer du développement. Le retard a été annoncé via le compte Twitter officiel de Dying Light 2, regardez ci-dessous:

Salut les survivants!

Voici la mise à jour du développement de Dying Light 2. pic.twitter.com/CKMkAe2eD7 – Lumière mourante (@DyingLightGame) 20 janvier 2020

Malheureusement, un jour de lancement précis est encore inconnu, mais nous vous ferons savoir quand vous pourrez revenir au sprint loin des morts-vivants dès que nous en saurons plus. Techland a présenté une démo incroyablement polie à la fois à l’E3 2018 et à l’E3 2019, il semblerait donc que Dying Light 2 ait bien dépassé la phase de pré-production.

Bande annonce de Dying Light 2

Nous commencerons par la récente bande-annonce de Dying Light 2 E3 2019, qui montre un peu plus de gameplay, donne un aperçu de l’histoire du jeu et nous donne une fenêtre de sortie approximative. Donnez-lui une montre ci-dessus.

Voici quelques remorques supplémentaires Dying Light 2 à parcourir pour plus de détails. Vous trouverez ci-dessus la bande-annonce de l’annonce de Dying Light 2 E3 2018 que nous avons vue lors de la conférence Microsoft E3 2018. Cela a été dévoilé sur scène en nous donnant notre premier aperçu du monde du jeu et de certains des ennemis humains auxquels nous serons confrontés pendant la journée.

L’autre bande-annonce de Dying Light 2 est une démo de gameplay et nous donne un aperçu du gameplay, ainsi qu’un avant-goût de la façon dont nos décisions affectent cette métropole en décomposition. Il y a quelques points forts à surveiller, comme l’enchaînement de mouvements de parkour avec des combats au corps à corps, sans parler du grand nombre d’humains non infectés habitant la ville.

Réglage Dying Light 2

Le premier Dying Light a eu lieu dans la ville turque fictive de Harran, mais nous nous déplacerons vers l’ouest pour le décor Dying Light 2. Plus important encore, cependant, la taille de la carte de Dying Light 2 est «quatre fois plus grande» que celle de tous les jeux combinés du premier jeu, dit Smektala. Cela comprend les bidonvilles, la vieille ville et l’expansion suivante de 2015.

D’après les images de gameplay que nous avons vues, nous pensons pouvoir repérer des monuments comme l’Arc de Triomphe et la porte de Brandebourg qui renforcent cette sensation occidentale. C’est, selon Smektala, une «métropole européenne fictive, autrefois prospère, mais maintenant probablement la dernière colonie humaine luttant pour survivre». Nous n’imaginons pas que vous voudrez faire beaucoup de tourisme ici.

Dying Light 2 propose également sept régions différentes que nous pouvons parcourir et traverser. L’un des plus grands changements que nous verrons d’une scène à l’autre, cependant, concerne les différents styles de mouvement de parkour. Une zone, par exemple, est remplie de bâtiments branlants et en ruine qui céderont sous votre poids, ce qui signifie que vous devrez être plus réactif.

Multijoueur Dying Light 2

Dying Light a peut-être eu une coopération, mais le multijoueur de Dying Light 2 fait les choses différemment. La coopération à quatre joueurs revient mais, cette fois, trois joueurs doivent rejoindre le jeu d’un hôte en raison du récit basé sur la décision.

L’histoire de Dying Light 2 est au cœur des choix qui ont des conséquences sur le monde qui vous entoure. Les factions avec lesquelles vous vous rangez pourraient devenir dominantes, peignant la ville en rouge (ou la couleur de leur choix), tout en vous offrant de nouvelles routes de parkour et des opportunités commerciales. Cela signifie que votre monde Dying Light 2 sera unique pour vous et que les aspects pratiques de celui-ci en coopération doivent encore être finalisés.

Gameplay de Dying Light 2

Techland élargit les possibilités d’histoire et de choix dans sa prochaine suite de zombies et le gameplay de base de Dying Light 2 verra également des changements importants. Selon le concepteur principal Tymon Smektala sur le flux post-émission de YouTube Gaming après le briefing E3 de Microsoft, le nombre de mouvements de parkour de Dying Light 2 sera le double de celui de l’original. Avec les gangs, les factions et les méchants zombies auxquels nous serons confrontés, d’autres moyens de fuir le danger sont une victoire dans notre livre.

Le jeu comportera également des véhicules, mais pas dans la mesure de Dying Light: The following. Techland promet que les véhicules deviendront plus intéressants à mesure que le jeu sera mis à jour. Lors d’une démo de l’E3 2019, nous voyons le protagoniste Aidan Caldwell faire une pause dans le parkour, forçant un grognement à le conduire vers sa prochaine destination. Si vous avez envie d’essayer le volant, vous aurez également une chance de jouer à un véhicule, nous dit Smektala.

«Permettez-moi d’être clair: ce n’est pas un jeu de conduite», nous dit-il. «Oui, vous pourrez conduire des véhicules, oui vous pourrez vous asseoir sur le siège passager pendant que quelqu’un d’autre conduira, mais ce ne sera jamais le cœur du jeu. Mais oui, il y a certainement des missions où vous pouvez conduire la voiture.

Vous devrez également adopter une approche plus réfléchie en matière de combat. Smektala ajoute que le combat à la première personne sera plus tactique et vous oblige à constamment bouger et observer vos ennemis pour répondre à leurs attaques. L’environnement et le cycle jour / nuit de retour vous donneront l’occasion de sauter sur les théâtres humains ainsi que sur ces zeds embêtants.

Les zones sombres reviennent dans Dying Light 2 et elles sont plus terrifiantes que jamais. Les zones sombres sont en fait des nids de morts-vivants où ils hibernent tous pour échapper aux rayons sombres du soleil à la Darkseekers de I Am Legend. S’aventurer dans ces zones est incroyablement dangereux en raison du nombre et de la force des zombies résidents alors qu’ils se cachent en toute sécurité dans l’ombre. Bien sûr, il y aura d’énormes récompenses enfouies au cœur de Dying Light 2 Dark Areas, donc l’horreur en vaut la peine.

DYING LIGHT 2 DLC

Smektala a confirmé les plans pour le contenu post-lancement de Dying Light 2, il dit que des plans ont déjà été faits pour des années de soutien – quatre ans en fait.

Cela n’est pas une surprise pour les joueurs de Dying Light 1, car Techland continue de fournir un support depuis 2015, y compris le pack d’extension The Suivant en 2016. Bien que les plans n’aient pas encore été spécifiés pour Dying Light 2 DLC, nous sommes assurés que Smektala sait que nous est impatient de mettre à jour le contenu dans sa promesse de livrer aux fans juste cela.

Dying Light 2 factions

Les factions que nous connaissons jusqu’à présent sont les Peacekeepers et les Scavengers, et il y en a beaucoup d’autres. Les comparaisons avec les forces de l’ordre totalitaires dans The Hunger Games ne seraient pas déplacées en ce qui concerne les premiers: les Peacekeepers gouverneront d’une main de fer s’ils en ont l’occasion. Les Scavengers sont des freerunners adeptes, mais c’est tout ce que nous savons sur la deuxième faction.

Si vous choisissez de vous joindre à eux, ils apportent, eh bien, la paix à la société – mais vous pourriez le regretter quand cela arrivera. Le moral est amélioré, les survivants s’aventurent à l’extérieur et vous disposez d’un approvisionnement fiable en ressources. Mais si vous ne suivez pas leur ligne stricte, les punitions sont sévères. Nous sommes impatients de voir plus de factions révélées et comment elles interagissent les unes avec les autres.

En plus des grandes factions riches en histoires comme les Peacekeepers, il existe de plus petites factions joker. Ces groupes peuvent encore avoir un impact sur le monde, mais de manière moins grandiose que les factions clés. Un exemple de faction de wildcard est le Untainted, qui cultive beaucoup de drogues.

Vous pouvez également opposer des factions les unes aux autres, ce qui constitue d’excellentes distractions lorsque vous vous faufilez et infiltrez dans une nouvelle zone.

Histoire de Dying Light 2

La deuxième bande-annonce de gameplay nous donne une idée de l’impact du choix sur l’histoire de Dying Light 2. Il semble que même la plus petite des décisions peut changer radicalement le monde anéanti qui vous entoure. La bande-annonce décrit le cadre de Dying Light 2 comme un «écosystème fonctionnel qui réagit à plusieurs niveaux aux choses que vous faites».

La bande-annonce de Dying Light 2 nous en donne un exemple. Les Casques bleus vous demandent de négocier un accord avec des hommes qui contrôlent un approvisionnement en eau crucial. Vous pouvez interpréter cette instruction comme vous le souhaitez, ce qui inclut les faire tomber diplomatiquement du toit d’un gratte-ciel, comme vous le faites. Cela donne alors aux soldats de la paix la liberté de promulguer leur règle de division.

De même, vous pouvez faire équipe avec les accumulateurs et vendre l’eau au marché noir. Cela vous donne accès à des objets spéciaux grâce au commerce, mais les gangs commencent à converger vers votre emplacement. Votre maison se sentira comme des arcs-en-ciel et du soleil par rapport aux ravages qu’ils causent.

L’histoire de Dying Light 2 est ambitieuse et nous sommes ravis de voir davantage l’impact de nos décisions sur le monde. Et avec les scénaristes de The Witcher 3 derrière la magistrale quête Bloody Baron à bord, nous ne nous attendons pas à ce que ce soit une histoire que nous voulons parcourir trop rapidement. Avec autant de talent travaillant sur le projet, l’histoire fera certainement partie intégrante de Dying Light 2 et nous attendons avec impatience plus de nouvelles sur la façon dont le récit nous sera livré.

Si vous tambourinez vos doigts en attendant la date de sortie de Dying Light 2, alors il y a de bonnes nouvelles sur la durée de Dying Light 2 quand il arrivera enfin ce printemps, car Dying light 2 aurait plus de 100 heures de contenu. Bien que la campagne dure entre 15 et 20 heures, Smektala a précédemment révélé que vous ne verrez qu’environ 50% de Dying Light 2 lors de votre première partie, en raison de tous les résultats possibles des choix de branchement.