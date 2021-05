Le nouveau multivers de Buffy contre les vampires comprend un clin d’œil télévisuel.

Au cours de leurs voyages multivers, l’incarnation moderne de Buffy Summers et ses alliés découvrent accidentellement une référence majeure à l’ancienne série.

AVERTISSEMENT : ce qui suit contient des spoilers sur Buffy the Vampire Slayer #25 de Jeremy Lambert, Valentina Pinti, Raul Angulo et Ed Dukeshire, en vente dès maintenant.

Après les événements majeurs de Buffy the Vampire Slayer #24, les héros du Buffyverse moderne se sont officiellement aventurés dans le multivers – et ont même fait un grand pas vers l’interaction avec l’univers de la série Buffy contre les vampires originale. Mais s’ils ne restent pas longtemps dans Buffy the Vampire Slayer #25, ils finissent par codifier un gag mineur de la série originale.

Le dernier voyage multiversel de Buffyverse a fini par faire référence à l’élément “World Without Shrimp” de la série originale Buffy the Vampire Slayer – et par lier cet élément de l’ancien canon à une connexion douce et naturelle avec l’univers moderne.

Dans la série originale Buffy contre les vampires, la possibilité d’autres dimensions était évoquée, mais généralement pas explorée. Alors qu’elle expliquait le concept de voyage multivers et les différences entre les réalités dans l’épisode “Superstar” de la saison 4, Anya décrivait comment “on pourrait avoir, par exemple, un monde sans crevettes.

Cette description a fini par devenir un gag récurrent dans la série chaque fois que le sujet des autres réalités était abordé. Anya a mentionné dans la saison 5 de Buffy contre les vampires que l’ancien dieu Illyria, qui venait de renaître, a brièvement visité le monde des crevettes pendant la saison 5 d’Angel. Les Scoobies ont également rencontré le Monde sans crevettes et le Monde avec seulement des crevettes dans la suite de la bande dessinée Dark Horse du Buffyverse original.

Il est devenu une sorte d’abréviation pour les voyages multivers et les différences qui peuvent exister – ce qui rend sa présence surprenante dans Buffy the Vampire Slayer #25 d’autant plus gratifiante. L’incarnation moderne de Buffy Summers, ses alliés et ses ennemis sont de plus en plus liés à leur propre version du multivers.

D’autres lignes temporelles ont été évoquées tout au long de la série, et dans Buffy contre les vampires #24, après la mort du vampirique Xander Harris de leur monde, Willow s’est aventurée à travers une faille dimensionnelle dans une autre réalité. Ses amis l’ont suivie, se retrouvant dans la ligne temporelle de la Buffy originale peu après les événements de l’épisode “Band Candy” de la saison 3.