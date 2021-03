Le patch 5.5 de Final Fantasy XIV reçoit sa prochaine lettre en direct en avril

Final Fantasy XIV accélère vers sa prochaine grande extension, Endwalker, mais nous avons encore quelques correctifs à parcourir avant d’arriver à la grande et nouvelle extension. Comme d’habitude, la version du correctif .5 sera divisée en deux parties et la première moitié de la version 5.5 devrait être lancée dans moins d’un mois. Cependant, il y a beaucoup plus à apprendre sur le patch avant la sortie, et les développeurs ont détaillé quand s’attendre à la prochaine lettre en direct.

Final Fantasy XIV Letter du producteur LIVE Part LXIII (ou FFXIV live letter 63, si vous préférez les formats courts) sera diffusé le vendredi 2 avril à 4h00 PDT / 7h00 EDT / 12h00 BST. La diffusion sera en japonais, bien que des diapositives avec du texte en anglais soient fournies, et la communauté de fans aura certainement sa gamme habituelle de traductions en direct dans des endroits comme le FFXIV Discord.

Il fournira la deuxième partie de la révélation du patch 5.5, qui a commencé avec le grand événement de février qui a également révélé Endwalker. Les détails de la mise à jour 5.5 ont été assez vagues jusqu’à présent, mais bon, nous avons obtenu un nouvel art dans le cadre de la récente mise à jour du site teaser.

Le patch 5.5 devrait sortir le 13 avril. Endwalker arrive cet automne.

