Vous recherchez la meilleure version de Genshin Impact Rosaria? Le nouveau personnage est arrivé dans la mise à jour Genshin Impact 1.4. Elle est un personnage quatre étoiles basé sur Cryo, et est un revendeur DPS plutôt puissant et givré. Rosaria fait partie de Genshin Impact depuis un certain temps en tant que PNJ, mais elle est maintenant un personnage jouable.

Alors, quelle est exactement son affaire? Eh bien, pour sa part, elle est membre de l’église de Favonius à Mondstadt, la grande ville avec des moulins à vent géants que vous visitez vers le début de Genshin Impact. Elle a également une définition assez intéressante de la piété et semble quelque peu égoïste. Elle refuse d’assister à la pratique de la chorale au motif qu’elle trouve cela ennuyeux.

Mais en tant que combattante, cette nonne pâle a de grandes compétences et est parfaitement capable d’infliger tous les dégâts d’élément de Genshin Impact basés sur Cryo dont vous aurez besoin. Nous sommes convaincus que Rosaria conviendra parfaitement à toute équipe qui a besoin de plus de dégâts Cryo; Pour tirer le meilleur parti de ses compétences glaciales, voici la construction de Genshin Impact Rosaria que vous devriez viser.

Date de sortie de Genshin Impact Rosaria

Rosaria arrive bientôt dans le jeu pendant l’une des bannières de la mise à jour Genshin Impact 1.4 qui a été publiée le 17 mars. Elle n’est actuellement pas dans le jeu.

Meilleur build Genshin Impact Rosaria

Bien que vous puissiez spécifier Rosaria dans une construction de soutien, elle est un donneur de dégâts physiques beaucoup plus habile, et quand on parle de la meilleure construction de Rosaria, il serait idiot de ne pas au moins parler de son arme de signature: le Lance à épines de dragon.

Cette arme a une attaque de base élevée et un bonus de dégâts physiques, ce qui signifie qu’elle est capable d’atterrir des coups très durs. Son avantage Frost Burial a 60% de chances de laisser tomber un glaçon Everfrost sur les ennemis chaque fois que Rosaria lance une attaque normale ou chargée. Normalement, cela atteint 80% de la statistique d’attaque de Rosaria. Cependant, si l’ennemi est affecté par l’élément Cryo, il subira à la place un coup qui inflige des dégâts égaux à 200% de l’attaque de Rosaria. Cela ne se produit qu’une fois toutes les dix secondes, mais vous pouvez certainement maximiser vos dégâts en distribuant des attaques basées sur Cyro avant le déclenchement de l’effet.

Si vous n’obtenez pas la lance Dragonspine recommandée, il existe des alternatives plus économiques, telles que le Hallebarde. Cela améliore sa puissance d’attaque et dispose également d’un passif qui inflige 160% -320% de dégâts d’attaque normaux supplémentaires toutes les dix secondes. Vous pouvez également opter pour le Croissant de brochet pour plus de dégâts physiques, car chaque orbe ou particule élémentaire qu’elle ramasse augmentera les dégâts d’attaque normaux et chargés de 20% chacun pendant cinq secondes. Pour les versions plus risquées, vous pouvez utiliser le Bâton de Homa pour que l’attaque augmente, mais vous devrez avoir moins de 50% de santé pour l’utiliser au maximum.

Étant donné que les compétences de Rosaria reposent sur des coups critiques, le quatre pièces Berserker set est une excellente option. Il améliore son taux de coup critique de 12% et de 24% supplémentaires lorsqu’il est inférieur à 70% de ses points de vie. Il y a aussi le Destin du gladiateur ensemble qui augmente son attaque de 18% et ses dégâts normaux de 35% car elle est une utilisatrice d’arme polaire.

Si vous préférez emprunter la voie de l’attaquant physique, alors le Chevalerie tachée de sang Ensemble de deux pièces et ensemble de deux pièces Gladiator’s Destiny combinés constituent une alternative décente.

Capacités de Genshin Impact Rosaria

Attaque normale – Lance d’adoration

Attaque normale: Attaque jusqu’à cinq fois avec une arme de poing.

Attaque chargée: Charge pour fendre vers l’avant, infligeant des dégâts à tous les ennemis sur le chemin. Consomme de l’endurance.

Attaque plongeante: Rosaria plonge au sol, causant des dégâts de zone à l’impact. Les ennemis sur son chemin subiront également des dégâts.

Compétence élémentaire: Confession ravageuse

Déplace la position derrière un adversaire ciblé, puis poignarde et frappe avec son bras d’arme, infligeant des dégâts Cryo. Ne fonctionne que sur les ennemis de la même taille ou plus petits que Rosaria.

Explosion élémentaire: rites de résiliation

Rosaria balance son bras d’arme pour frapper les adversaires environnants, puis invoque une lance de glace pour frapper le sol. Les deux attaques infligent des dégâts Cryo. Pendant que la lance à glace est active, elle émet périodiquement une explosion d’air froid pour infliger des dégâts de Cryo aux ennemis proches.

Constellations de Rosaria

Révélation impie : Rosaria obtient une augmentation de la vitesse d’attaque de 10% et des dégâts d’attaque normaux de 10% pendant quatre secondes après avoir reçu un coup critique.

Talents passifs de Rosaria

Marche nocturne : Augmente la vitesse de déplacement des membres du groupe de 10% la nuit (18: 00-6: 00). Ne fonctionne pas dans les domaines, les domaines Trounce ou Spiral Abyss, et n’est pas cumulable avec les mêmes effets sur les autres talents passifs.

Et c’est tout ce que nous avons pour la meilleure construction de Genshin Impact Rosaria. Vous voudrez peut-être consulter notre guide des nouveaux personnages de Genshin Impact qui met en évidence les personnages qui, selon la rumeur, rejoindront la liste du jeu d’anime à l’avenir. Si vous êtes à la recherche d’armes, notre guide d’armes Genshin Impact vous aidera à équiper votre nouveau coéquipier, et si vous recherchez des constructions pour les meilleurs personnages de Genshin Impact, nous avons ce qu’il vous faut – nous avons même a obtenu la meilleure construction de Hu Tao.