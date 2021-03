Le prochain lot de jeux PS4 et PS5 gratuits de Sony est maintenant disponible

L’initiative «Play at Home» de Sony se poursuit avec une énorme pile d’excellents jeux, notamment Mission de sauvetage Astro Bot et Subnautica, qui sont libres de posséder pendant une durée limitée. Aucun abonnement PlayStation Plus n’est requis, ce qui signifie que vous pouvez conserver ces jeux pour toujours.

À partir de maintenant et jusqu’au 22 avril à 23 h 59, heure du Pacifique, les titres suivants pourront être réclamés gratuitement pour les utilisateurs de PS4 et PS5: ABZÛ, Entrez dans le Gungeon, Rez Infinite, Subnautica, Mission de sauvetage Astro Bot, Mousse, Panpan, et Bête de papier. Les quatre derniers jeux nécessitent un casque PSVR pour jouer. Les propriétaires de PS5 auront besoin d’un adaptateur de caméra PlayStation pour utiliser le casque avec la console.

Sony prévoit d’offrir plus de jeux dans le cadre de cette initiative jusqu’en juin. Actuellement, Sony propose Ratchet & Clank, que les propriétaires de PS4 et PS5 peuvent utiliser gratuitement jusqu’au 31 mars. L’entreprise envisage également de donner Horizon Zero Dawn gratuitement dès le 19 avril.