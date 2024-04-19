Le Razer Kishi Ultra massacre la concurrence : découvrez la dernière manette de votre vie !

Le Razer Kishi Ultra : Une évolution notable pour le jeu mobile

Razer a récemment dévoilé son tout nouveau contrôleur de jeu mobile, le Kishi Ultra, successeur du très apprécié Kishi V2 Pro. Ce dernier modèle se distingue par une série d’améliorations notables, notamment une taille plus grande permettant d’adapter des appareils plus volumineux tels que des tablettes de 8 pouces et même certains modèles pliables comme le Galaxy Z Fold 5. Grâce à sa compatibilité USB-C, ce contrôleur promet de fonctionner avec presque tous les appareils, pourvu qu’ils puissent physiquement s’y adapter. Rappelons que les produits Apple récents disposent désormais également de ports USB-C.

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Une expérience de console authentique sur vos appareils mobiles

Le Kishi Ultra a été conçu spécifiquement pour offrir une expérience de console authentique sur des appareils tels que la série iPhone 15, l’iPad Mini et les tablettes Android avec des écrans de 8 pouces. Il intègre la technologie Sensa HD haptics de Razer, avec une bobine haptique près de chaque main pour augmenter l’immersion. Razer affirme que cette expérience surpassera même celle des manettes de console traditionnelles. Grâce au nouveau SDK Interhaptics récemment lancé, les développeurs peuvent également créer des expériences haptiques sur mesure pour les jeux. Votre PC sera jaloux !

Intégration de l’éclairage Chroma RGB et autres fonctionnalités avancées

L’immersion est encore améliorée grâce à l’intégration du système d’éclairage Chroma RGB de Razer. Ce système permet aux joueurs de personnaliser les schémas de couleurs, emportant ainsi un morceau de leur setup de chambre de jeu avec eux. Outre l’éclairage et l’haptique, le contrôleur est équipé des boutons Mecha-Tactile ABXY propriétaires de la marque, d’un pavé directionnel à 8 directions, de gâchettes de taille console à effet Hall, de boutons multifonctions programmables L4/R4 et de joysticks de taille complète avec anneaux anti-friction. L’augmentation de la taille du contrôleur signifie également qu’il devrait fonctionner avec la plupart des appareils sans nécessiter le retrait de leur étui.

Accès à l’application Nexus sans abonnement de Razer

Le contrôleur permet d’accéder à l’application Nexus de Razer, qui ne nécessite aucun abonnement et propose des configurations de boutons personnalisées pour des milliers de jeux compatibles sur iOS et Android. Cela signifie que la majorité des contenus disponibles peuvent être joués immédiatement et sans complications avec les réglages de contrôle. De plus, l’application Nexus offre aux utilisateurs la possibilité d’enregistrer et de partager leurs sessions de jeu, renforçant ainsi l’aspect communautaire et interactif du jeu mobile.

Disponibilité et prix du Razer Kishi Ultra

Le Razer Kishi Ultra est disponible dès maintenant et est proposé au prix de 150 €. Il est accompagné d’une version actualisée du Kishi V2, qui se connecte maintenant via USB-C et est vendu à 100 €. Cette stratégie tarifaire et ces innovations positionnent Razer comme un leader dans le domaine des accessoires de jeu mobile, offrant aux joueurs des options avancées pour améliorer leur expérience de jeu sur mobile.