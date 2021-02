Souris Gaming Asus ROG Chakram

Il n’y a pas beaucoup de souris de jeu qui intègrent un joystick dans leur conception. Le Razer Naga Trinity et le Corsair Scimitar comportent plusieurs boutons sur le côté gauche, mais ceux-ci sont conçus pour des jeux comme World of Warcraft ou League of Legends. Lier des capacités à ces boutons peut être plus pratique pour certains, mais encombrant pour des gens comme moi. Enter, une souris de jeu qui abandonne les boutons latéraux pour un joystick, et ça me plaît beaucoup plus.

Le Chakram fait les choses un peu différemment de l’un de ses concurrents directs, le Pu94 de Lexip. Celui-ci n’a pas seulement une, mais deux manettes de jeu. J’ai passé un peu de temps avec le Pu94 il y a quelque temps, et bien que sa conception soit excellente pour jouer aux simulateurs de vol et faire tourner rapidement les objets et les points de vue dans Les Sims 4, ce n’est pas le meilleur pour jouer au tir à la première personne. L’un des joysticks est intégré à la coque entière de la souris elle-même, ce qui fait que tout le haut de la souris penche à droite et à gauche. (Depuis, Lexip a sorti une version avec un seul joystick).

Le chakram, cependant, est parfaitement pratique pour les tireurs à la première personne. Ses pieds ne sont peut-être pas aussi lisses que les pieds en céramique du Pu94, que vous pouvez acheter séparément et coller sur n’importe quelle souris, mais le Chakram n’a pas de deuxième joystick intégré dans la coque. Vous n’avez pas à vous soucier de la pression de votre main sur un côté lorsque vous faites un mouvement de souris pour sortir le traceur qui essaie de vous flanquer de côté. De plus, vous pouvez reprogrammer les touches du joystick. J’ai trouvé que c’était plus efficace que de garder mes capacités liées au clavier.

Mais comme la manette latérale du Pu94, celle du Chakram est trop éloignée de mon pouce. La souris est trop grande pour mes petites mains, donc si je veux utiliser le joystick, je dois déplacer toute ma main vers le haut et poser ma paume sur la souris pour pouvoir l’atteindre. Une souris plus petite, comme ma fidèle Logitech G403 Hero, me permettrait de poser mon poignet sur mon bureau et d’atteindre le joystick en même temps. Ce serait beaucoup plus confortable pour moi.

Le joystick du chakram peut également pivoter sur 360 degrés, ou vous pouvez limiter le mouvement directionnel à une simple montée, descente, gauche ou droite en repositionnant légèrement votre pouce. Il est donc difficile de déplacer accidentellement le joystick dans la mauvaise direction, et c’est une autre raison pour laquelle le Chakram peut mieux gérer les tireurs à la première personne que le Pu94.

La souris est également livrée avec d’autres accessoires, comme des interrupteurs de rechange et la possibilité de l’utiliser sans fil avec Bluetooth ou wifi. Un dongle USB est stocké à l’intérieur de la souris pour le cas où vous auriez besoin de mettre à jour le firmware avec Armoury Crate, et bien sûr vous pouvez synchroniser l’éclairage avec tous vos autres appareils ROG.

Si vous recherchez une souris unique capable de gérer un plus grand nombre de touches ou de faciliter vos déplacements dans l’espace, le Chakram est un bon compromis entre une souris traditionnelle et une souris dotée de nombreux boutons latéraux. J’aimerais juste qu’elle soit faite pour des mains plus petites.