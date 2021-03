Pour la première fois: le téléphone gamer le plus puissant du monde arrive en Israël

Le ROG Phone 5, l’un des smartphones les plus avancés du marché mobile, fait officiellement son entrée en Israël pour la première fois

Israël dispose d’un grand choix d’excellents smartphones et de nombreux fabricants qui souhaitent gagner des parts de marché ici. Mais chaque année, aux côtés des iPhones sophistiqués et impressionnants, Galaxy et OnePlus, les amateurs de gadgets sont obligés de regarder de côté, car chaque année, un appareil phare très différent est publié avec les spécifications les plus impressionnantes trouvées sur les smartphones. Il a maintenant été officiellement annoncé qu’Asus (Asus) commencera officiellement à commercialiser ses appareils ROG Phone avancés en Israël.

Les spécifications les plus puissantes au monde, enfin en Israël

Le premier appareil qu’Asus importera en Israël, après une pause de quelques années, sera le ROG Phone 5, qui devrait être officiellement dévoilé la semaine prochaine. Les spécifications de l’appareil n’ont pas encore été officiellement révélées, mais à en juger par les modèles précédents du téléphone ROG, ce sera aussi une spécification monstre.

Le ROG Phone 3, le dernier modèle de la série (oui oui, y avait-il un saut à 4, une tradition de la culture orientale?), Est venu avec une spécification particulièrement impressionnante en soi: un processeur Snapdragon 865 avec prise en charge 5G, un écran AMOLED avec prise en charge d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 3.1, un système de refroidissement avancé et une formidable batterie de 6000 mAh. Mais à part une spécification presque parfaite sur papier, il est livré avec des fonctionnalités qui correspondent exactement à son public cible, AKA. Gamers: Sur les bords du corps de l’appareil lui-même, deux capteurs tactiles à ultrasons vous attendent, qui sont en fait un type de boutons d’épaule (comme les touches R et L sur la PlayStation) appelés AirTriggers 3, que vous pouvez programmer pour une variété d’actions dans les différents jeux.

Même la prise de charge de l’appareil est située sur le côté du smartphone, vous pouvez donc continuer à jouer tout le temps, et à côté, Asus lance une variété d’accessoires complémentaires tels que le refroidissement actif sous la forme d’une prise de ventilateur qui se connecte à l’arrière du smartphone et peut abaisser sa température de 4 degrés; Une station d’accueil portable qui comprend un autre écran (solution de type LG); Un receveur qui vous permettra d’attacher le smartphone à une télécommande de console; Joystick Nintendo Switch Joycons; Et même une station d’accueil qui vous permettra de vous connecter à l’écran 4K et d’utiliser la souris sur le clavier.

Au cas où vous ne l’auriez pas encore deviné, le téléphone ROG s’adresse généralement au public cible des joueurs mobiles qui ont besoin des appareils les plus puissants. Mais comme il s’agit d’un gadget, il y a pas mal de passionnés de smartphones et de passionnés de spécifications qui l’ont acheté et en ont fait l’éloge.





Alors pourquoi cela n’arrive-t-il que maintenant?

Pendant des années, les fous ont dû importer personnellement l’appareil d’autres pays, ou se tourner vers des importateurs parallèles qui étaient heureux de le vendre à tel ou tel prix, mais maintenant la marque fait son chemin vers Israël, une décision rendue possible par un seul. des meilleurs Israéliens d’Asus, Rea Kornblit, Responsable des ventes mobiles pour l’Europe de l’Est.

Kornblit explique à Legitimate qu’il a même cherché à importer le ROG Phone 3 en Israël, mais cela n’a pas aidé à la lumière de l’impact de l’épidémie de Corona sur la chaîne d’approvisionnement et de production, mais depuis sa nomination, il importe le modèle suivant: «Le produit a été lancé en eux. Également des pays clés tels que Dubaï, la Turquie, l’Ukraine, etc. Cela est dû à une stratégie de centralisation », explique-t-il.

«Après avoir reçu le rendez-vous, l’une des premières demandes a été d’ouvrir le marché israélien et d’autres marchés en dehors de l’UE à la vente de smartphones Asus», explique Kornblit. Maintenant, nous n’aurons plus à attendre beaucoup plus longtemps pour mettre la main sur ce qui devrait être à nouveau l’un des appareils les plus sophistiqués de l’année, et voir de quoi il s’agit.

Le taïwanais Asus rejoint désormais le marché israélien tandis que dans le même temps, un autre géant chinois fait ses premiers pas en Israël, OPPO, qui n’a commencé l’importation officielle que le mois dernier.