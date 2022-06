Le streaming : une alternative à succès

Films, séries, dessins animés, documentaires… Chaque semaine, nous avons affaire à de nouvelles sorties qui sauront attirer notre attention. Quelles que soient nos préférences, les plateformes de streaming mettent du cœur à l’ouvrage pour proposer des contenus variés, qui sauront plaire à tous. Si Netflix ouvre la marche avec un succès fulgurant d’une année sur l’autre, et à travers le monde, d’autres plateformes ont émergé, proposant une offre souvent complémentaire de cette dernière. Toutefois, nous remarquerons que, d’un site à l’autre, les offres sont susceptibles de varier.

Qu’est-ce que le visionnage en streaming ?

Si auparavant nos soirées cinéma se résumaient à des cassettes ou DVD, ceux-ci n’ont pu lutter face au géant du streaming. Dès leur arrivées, les plateformes de streaming ont su révolutionner les habitudes des consommateurs du monde entier, en proposant une alternative des plus pratiques et économiques. En effet, en seulement quelques clics, une plateforme de streaming telle que Netflix vous permet d’accéder au contenu de vos envies (films, séries, musiques, documentaires et autres), où que vous soyez. Au simple moyen d’un appareil connecté (ordinateur, téléviseur, smartphone…), il vous est possible d’accéder à des milliers de titres.

Si non seulement les plateformes de streaming réunissent sur une seule et même plateforme une large offre de titres, ceux-ci sont également accessibles à un prix des plus avantageux. En effet, sous forme de formules à petit prix, celles-ci sauront vous faciliter la tâche tout en vous permettant de réaliser des économies.

Pourquoi privilégier le streaming pour visionner ses films et séries ?

Avec un tel succès, il est intéressant de se demander pourquoi les plateformes de streaming connaissent un tel succès aujourd’hui dans le monde. Plusieurs arguments sont alors en faveur de cette alternative qui a su rapidement se faire une place dans le quotidien des Français.

Une solution économique

Lorsque l’on évoque les plateformes de streaming telles que Netflix, il est inévitable de soulever l’important avantage qu’elles proposent d’un point de vue financier. En effet, contrairement aux DVD, achetés à l’unité, et dont le prix pouvait s’avérer particulièrement élevé, Netflix réunit plusieurs milliers de titres, tous accessibles au moyen d’un seul et même abonnement. Malgré la récente augmentation du prix de Netflix, la plateforme demeure la plus utilisée dans le monde. Pour cette dernière, les tarifs actuels sont les suivants :

Abonnement Essentiel : 8,99 euros par mois (contre 7,99 euros en 2020) ;

Abonnement Standard : 13,49 euros par mois (contre 13,99 euros en 2020) ;

Abonnement Premium : 17,99 euros par mois (contre 15,99 euros en 2020).

Un choix varié

D’un point de vue cinématographique, nous avons tous nos préférences. De manière à satisfaire chacun de ses utilisateurs, les plateformes de streaming s’efforcent d’élargir au mieux leur offre. Ainsi, sur une même plateforme, vous avez accès à des centaines, voire milliers de films et séries différentes. Vous pourrez alors les choisir selon les genres ou autres critères de choix.

Quelle plateforme de streaming choisir ?

Au fil des années, les plateformes de streaming ont su prendre place dans nos habitudes. Sur nos télévisions, tablettes et smartphones, celles-ci nous offrent un accès illimité à tous nos contenus préférés. De manière à répondre à une demande grandissante, différentes plateformes ont alors vu le jour, proposant chacune ses avantages et inconvénients. Retrouvez ici une sélection de plateformes accessibles en France, sur lesquelles vous pourrez retrouver vos acteurs et actrices favoris, ou que vous soyez.

Prime

Si le succès de Prime, proposé par le groupe Amazon, a su grimper en flèche ces dernières années, c’est notamment pour ses tarifs attrayants, complété d’avantages liés à la plateforme de vente. Ce qui distinguera toutefois Prime du géant Netflix, ce sera sa fonction “louer ou acheter”, concernant certains titres. Tous n’étant pas gratuits d’accès, il vous sera toutefois possible de les acheter définitivement directement sur la plateforme, ou bien de les louer sur plusieurs jours, en souvenir des inoubliables vidéoclubs.

Salto

Plateforme de streaming française, Salto a vu le jour récemment, en 2020. Proposant l’accès à de nombreux films, séries, documentaires et émissions, cette dernière a su rapidement se faire un nom dans le milieu. Proposant un grand nombre de contenus français, Salto se démarque en profitant également de l’exclusivité sur certains titres particulièrement attendus par les utilisateurs français.

Netflix

Malgré la récente augmentation du prix de Netflix, elle demeure la plateforme numéro un dans le monde quant au streaming. Avec un très vaste catalogue de choix et des prix accessibles à tous, elle est, aujourd’hui encore, la plateforme la plus utilisée par les consommateurs du monde entier.