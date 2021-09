Chaque téléphone a un prix qui lui est fixé en fonction de ses qualités et de ses caractéristiques. Cependant, beaucoup pensent que posséder un téléphone nouvellement sorti suffit pour faire de ce dernier le téléphone le plus cher du monde. Cependant, ils ignorent que plusieurs paramètres sont pris en compte afin de déterminer le téléphone le plus cher du monde. Ceci dit, découvrons ensemble le téléphone le plus cher du monde et quelles en sont ses caractéristiques.

Quel est le téléphone le plus cher du monde ?

Faisant partie de la gamme d’IPhone 6 lancé depuis 2014, l’IPhone 6 Falcon Supernova Diamant rose qui est une version personnalisée de l’IPhone 6 est à ce jour le téléphone le plus cher du monde. Il coûte 48.5 millions de dollars ce qui vaut environ 41,5 millions d’euros. Son modèle exclusif a été réalisé par Falcon luxury. Il est considéré comme le plus cher du monde non pas par ses caractéristiques, mais plutôt à cause de ces différentes composantes. En effet, l’IPhone 6 Falcon supernova diamant rose est constitué d’un boitier en or 24 carats existant sous plusieurs variantes à savoir en or jaune, en or rose et en platine 950. Il possède également un énorme diamant rose sur sa facette arrière et a ses propres écouteurs faits en or et en platine. Ces écouteurs coûtent environ 300.000 dollars la paire. Une technologie anti-piratage y est intégrée afin d’empêcher les personnes de mauvaises intentions d’accéder aux données personnelles de son propriétaire. Et selon certaines informations, la seule personne qui possède l’IPhone 6 Falcon Supernova diamant rose est Nita Ambani, l’épouse du très célèbre homme d’affaires indien Mukesh Ambani.

Quelques caractéristiques de l’IPhone 6 Falcon Supernova diamant rose

Les caractéristiques du Falcon Supernova diamant rose sont :

L’affichage externe

L’IPhone 6 Falcon supernova diamant rose à une hauteur de 4,7 pouces et dispose d’un écran ayant une résolution de 750*1334 pixels.

L’appareil photo

Le Falcon supernova diamant rose dispose de deux caméras à savoir : une caméra principale qui a une capacité d’environ 8 mégapixels et une caméra secondaire d’une capacité de 1.2 mégapixel.

La batterie

L’IPhone 6 Falcon Supernova dispose d’une batterie intégrée modèle Li-po et donc l’ampérage s’élève à 1810 Mah.

La connectivité et le type de réseau

L’IPhone 6 Falcon Supernova diamant rose ne prend en charge qu’une seule carte SIM. Son type de réseau de couverture est la 4G. Il dispose aussi d’un Bluetooth version 4.0.

Le matériel et la capacité de stockage

Pour ce qui est du matériel de l’IPhone 6 Falcon Supernova diamant rose, il possède un processeur double cœur d’une capacité de 1.4 GHz, sa version de son système est Apple A8 et son GPU est powerVRG6450.

La capacité de stockage du Falcon Supernova dépend du modèle. En effet, son espace de stockage interne varie entre 16 Go à 128 GO et sa rame est d’ 1 GO.

Les fonctionnalités

L’IPhone Falcon Supernova est équipé d’un capteur d’empreinte que vous pouvez activer afin d’être le seul capable de le déverrouiller à l’aide de votre empreinte digitale.