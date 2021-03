Le tutoriel communautaire de Dota 2 est en ligne maintenant, juste à temps pour l’anime

Il est difficile de décrire Dota 2 à quelqu’un qui n’en a jamais entendu parler. Les jeux MOBA comme Dota 2 sont construits sur un ensemble complexe de règles souvent peu intuitives, et leur apprentissage prend beaucoup de temps et d’efforts. Avec l’arrivée de l’anime Dota 2 sur Netflix cette semaine, un groupe de moddeurs dédiés à Dota 2 a décidé de créer un tout nouveau tutoriel sur le MOBA de Valve, et il est maintenant en ligne dans le Steam Workshop.

Le projet de didacticiel communautaire Dota 2 est une tentative de créer une nouvelle expérience d’intégration de joueur pour les personnes qui deviennent curieuses du jeu après avoir regardé la prochaine série animée sur Netflix. “En supposant qu’il y aura un afflux de nouveaux joueurs à partir de la sortie de l’anime, nous nous sommes regroupés en tant que communauté pour créer un tutoriel pour ces nouveaux joueurs sous la forme d’un jeu personnalisé”, expliquent les moddeurs.

“Notre objectif principal est de les habituer au jeu, d’apprendre ses mécanismes et de les préparer pour leur premier match de bot”, indique la description dans le Steam Workshop. «De plus, nous pouvons faire ce que Valve ne peut pas: relier directement les ressources communautaires comme [D]iscords, créateurs de contenu et sites Web guidés vers les joueurs afin qu’ils puissent commencer un voyage plus avancé pour apprendre Dota 2.

Les organisateurs ont mis en place une campagne IndieGoGo afin de payer les moddeurs qui travaillent sur le projet, et ils n’ont eu qu’un mois pour travailler. Mais pendant cette période, ils ont collecté près de 30000 $, avec 12 jours restants dans la campagne de financement participatif.

ITS DONE! The Community Tutorial Project is LIVE and ready for public playtesting! We have 3 days to get the entire community’s feedback before the anime launches so GO OUT THERE AND GET UR FRIENDS WHO NEVER PLAYED DOTA TO SLAM IT! https://t.co/iAazql6etq https://t.co/aTkBwuzugs

— SirActionSlacks (@SirActionSlacks) March 22, 2021