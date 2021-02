Leak nous donne notre premier aperçu de la maquette Android 12 conçue par Google

Les captures d’écran obtenues par les développeurs de XDA montrent une maquette d’Android 12. Les images proviennent des concepts de conception de la prochaine grande construction Android réalisée par Google pour la montrer aux fabricants de téléphones Android. La première « Developer Preview » devrait être publiée ce mois-ci, ce qui permettra aux utilisateurs d’Android d’accéder à la version finale de la nouvelle version en septembre. Bien que XDA ne puisse pas garantir l’authenticité des captures d’écran, il affirme qu’il y a des preuves de sa légitimité.

Le concept de design de Google a révélé qu’il y aura une nouvelle interface utilisateur de notifications dans Android 12 qui remplacera l’actuel aspect transparent par un beige clair opaque. La teinte pourrait changer si le mode sombre est activé ; les coins arrondis de chaque notification sont plus facilement visibles. Google a réduit le nombre d’icônes de configuration rapide de six à quatre et celles-ci apparaîtront lorsque le panneau de notification sera élargi. Les icônes sont plus grandes que d’habitude en raison du nombre réduit d’icônes utilisées. Les positions de la date et de l’horloge ont été inversées sur la face avant de l’écran, et de nouveaux indicateurs de confidentialité ont été ajoutés dans le coin supérieur droit. En appuyant sur ces icônes, vous pourrez savoir exactement quelles applications utilisent le microphone et la caméra de votre combiné. Une icône « Capteurs éteints » dans les paramètres rapides permettra à l’utilisateur d’éteindre et de désactiver tous les capteurs de son téléphone d’un seul toucher ; le menu des options du développeur devra être activé pour voir cette icône.

Après qu’Apple ait renforcé ses widgets, Google a ressenti le besoin de le faire aussi. Un nouveau widget Conversations affichera les messages des utilisateurs d’Android, les appels manqués, et bien plus encore. En raison de sa petite taille, le widget ne pourra afficher qu’un seul élément à la fois. Selon XDA, le widget Conversations sera une fonctionnalité obligatoire sur tous les appareils Android 12. Il sera également obligatoire d’utiliser les icônes de la caméra et du microphone sur l’écran avant, qui doivent être visibles lorsque la caméra et le microphone sont utilisés. Vous vous souvenez peut-être qu’Apple a ajouté quelque chose de similaire avec iOS 14.2. Un petit point vert en haut à droite de l’écran d’un iPhone signifie qu’une application utilise l’appareil photo du combiné tandis qu’un point orange indique qu’une application utilise le microphone d’un iPhone.

L’une des fonctionnalités que l’on pense être fournie avec Android 12 et qui pourrait être la plus intéressante est l’hibernation des applications. Si un utilisateur d’Android a besoin de plus d’espace de stockage, au lieu de désinstaller une application, il pourrait mettre l’application en mode d’hibernation, ce qui libérerait de l’espace de stockage tout en gardant l’application sur le téléphone.

Si tout se passe comme prévu, Android 12 devrait être disponible pour les modèles 2018-2020 Pixel début septembre.