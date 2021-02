Lego prend TikTok avec les ensembles de vidéos musicales Vidiyo et l’application AR

Toymaker Lego a intégré la RA dans ses ensembles de jeu et ses applications mobiles depuis le lancement d’ARKit.

Son dernier produit reprend l’approche de la marque pour combiner des jouets physiques et du contenu virtuel et le remixe pour une génération obsédée par le type de clips musicaux locaux courants sur des applications comme TikTok et Snapchat.

Vidiyo, une série de coffrets de jeu mettant en vedette des personnages de certains rêves fébriles inspirés de MTV / Nickelodeon, qui, une fois scannés par l’application qui l’accompagne, donne aux enfants la possibilité de réaliser leurs propres vidéoclips AR.

Avec six sets de jeu disponibles au lancement, chaque Vidiyo Beatbox est titrée par un personnage et un genre d’influence spécifiques, à savoir Alien DJ, Candy Mermaid, HipHop Robot, Party Llama, Punk Pirate et Unicorn DJ. Il existe également 12 figurines, ou compagnons de bande, disponibles à l’achat séparément.

Les kits sont livrés avec une toile de fond de scène et des tuiles interchangeables appelées BeatBits qui permettent différentes expériences AR, y compris des effets numériques, des styles vidéo et musicaux et des animations de personnages, une fois numérisés. Les expériences de RA peuvent être mises à l’échelle entre des tailles mini, moyenne et méga. Une fois la vidéo de 60 secondes terminée, les enfants peuvent télécharger le clip ou le partager sur un fil social adapté aux enfants.

En plus de capturer les images AR de l’utilisateur, l’application Vidiyo comprend une sélection organisée de 30 pistes de la bibliothèque Universal Music Group. Dans le cadre de ce partenariat (et estompant davantage les frontières entre les mondes physique et virtuel), le label d’Universal Media Group Astralwerks a signé un accord avec le DJ et producteur LLAMA basé à Los Angeles, un homologue réel de la figurine DJ Llama.

Avec l’expédition à partir du 1er mars, chaque ensemble de jeu Vidiyo Beatbox coûte 19,99 $ et les forfaits Bandmates coûtent 4,99 $ chacun. Les applications mobiles Vidiyo correspondantes sont disponibles gratuitement via l’App Store et le Play Store.

“Le jeu et la musique sont tous deux universellement attrayants et ont un impact fondamental sur le développement des enfants”, a déclaré William Thorogood, vice-président et producteur exécutif de Lego Vidiyo pour le groupe Lego, dans un communiqué. «Avec Lego Vidiyo, nous pouvons désormais offrir aux enfants un espace sûr pour exprimer leur créativité ludique à travers la création de vidéoclips pour développer ces nouvelles compétences.

TikTok a vraiment mis l’industrie de la technologie à la pointe avec son mélange de vidéos virales de forme courte et d’effets de caméra AR. Par exemple, Facebook et Snap ont aligné leurs propres réponses afin de fidéliser les utilisateurs et de reconquérir les convertis TikTok.

Je mentirais si je disais que je m’attendais à ce que Lego réagisse avec sa propre version de TikTok, mais cela correspond à sa stratégie de vendre des jouets physiques aux enfants et à leurs parents à l’ère numérique, avec leur Hidden Side, Playgrounds , et AR Studio offrant également un mélange de blocs et de RA pour divertir les jeunes et les jeunes de cœur.