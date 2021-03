Pourquoi vous ne pouvez pas voir les “Likes” des autres sur TikTok ?

Voir les likes des autres peut être un moyen utile de trouver du bon contenu sur TikTok, mais ce n’est pas toujours possible car les utilisateurs ont la possibilité de limiter les personnes qui voient les vidéos qu’ils aiment. En plus de fournir aux autres un moyen de trouver du contenu, le système des “like” sur TikTok fait partie intégrante de la réussite de la plateforme. Par conséquent, même si un utilisateur ne peut pas toujours voir les “like” des autres, ils existent toujours.

Les vidéos ont tendance à devenir virales sur TikTok, ce qui s’explique en partie par l’algorithme de l’application. TikTok est très doué pour proposer aux utilisateurs du contenu qu’il pense qu’ils vont aimer, ce qui permet à chaque vidéo d’être présentée à des utilisateurs qui sont encore plus susceptibles de s’intéresser au contenu. L’un des facteurs que TikTok utilise pour déterminer l’adéquation d’une vidéo est le système de like. Essentiellement, plus les vidéos sont aimées sur TikTok, plus TikTok est capable de savoir ce que l’utilisateur veut voir à l’avenir.

Pour cette raison, le système de like est une partie importante de l’expérience TikTok. Cependant, en 2019, TikTok a apporté quelques changements à la façon dont les likes fonctionnent. Plus précisément, TikTok a introduit une option permettant aux utilisateurs de cacher leurs likes aux autres sur la plateforme. Cette possibilité de rendre les likes privés permet à TikTok de continuer à les voir pour savoir ce que l’utilisateur veut voir, mais c’est presque certainement la raison pour laquelle les autres utilisateurs ne peuvent pas voir les vidéos likées. De plus, ces autres utilisateurs ne peuvent pas faire grand-chose, car une fois que les likes sont masqués par un compte, ils le restent.

Comment masquer les likes sur TikTok ?



Pour les utilisateurs qui souhaitent masquer leurs “likes”, le processus est relativement simple grâce à l’option disponible dans le profil du compte de l’utilisateur. Il suffit de cliquer sur le bouton “Moi” pour accéder à la page de profil, puis sur l’icône de menu à trois points dans le coin supérieur droit. Ensuite, appuyez sur Confidentialité et paramètres, puis sur “Qui peut voir les vidéos que j’ai aimées”. Il y aura deux options disponibles et les deux sont explicites. En tapant sur l’option “Tous”, les likes seront visibles par tous, tandis qu’en sélectionnant “Moi”, les autres comptes ne pourront plus les voir.

Bien que ce changement ait eu lieu en 2019, TikTok a apporté de nombreux changements à sa plateforme récemment afin d’améliorer l’expérience de la communauté pour les utilisateurs et les créateurs. Certains des changements les plus récents ont inclus des avertissements graphiques sur les vidéos avant leur diffusion et une nouvelle fonction de synthèse vocale qui améliore l’accessibilité. Bien que certains puissent trouver frustrant de ne pas pouvoir voir les vidéos que leurs amis sur TikTok ont aimées, la décision d’empêcher la visualisation de ces likes est prise en dernier ressort par chaque utilisateur de TikTok.