Les 6 indispensables pour une longue randonnée en plein air

Vous partez en randonnée dans peu de temps et vous vous demandez sûrement quelles sont les choses indispensables à prendre avec soi. Alors, pour vous aiguiller au mieux, voici les indispensables pour une longue randonnée en plein air.

Les chaussures de randonnées

Qui dit randonnée dit marcher. C’est pourquoi acheter des chaussures spécifiques à la randonnée est très important. Les chemins que vous empruntez seront semés d’embûches et une paire de basket classique ne tiendra pas le coup.

Pour le bien de vos pieds, il existe les chaussures de randonnée qui vous permettront de vous protéger au maximum contre les ampoules et les entorses de la cheville. Ainsi, préoccupez-vous de la légèreté, du confort, de la polyvalence et de la résistance de vos futures chaussures de randonnée. Elles vous accompagneront tout du long, alors choisissez-les bien !

Le sac à dos de randonnée

Le sac à dos de randonnée sera l’outil qui vous accompagnera et dont vous allez maudire l’existence par moment. Il vous permet non seulement d’éviter d’être encombré, mais également de garder vos affaires à portée de main durant votre aventure. Alors, même si parfois son poids vous donnera envie de le laisser sur le bord de la route, ne craquez pas.

Et c’est pourquoi vous devrez vous soucier d’avoir un sac facile à ranger, assez volumineux et avec un bon système de portage. Attention à ne surtout pas négliger ces critères, car le sac sera accroché à votre dos pendant plusieurs kilomètres et plusieurs heures.

Un sac de couchage

À l’image du sac de randonnée, votre sac de couchage sera d’une importance capitale. Après un long parcours, à la nuit tombée, lorsque vous serez au bout de vos forces, vous serez ravis de pouvoir vous reposer sereinement. Le sac de couchage peut représenter le matelas du randonneur.

Aussi, vous aurez le choix entre un sac de couchage synthétique ou un sac de couchage en duvet. Pour faire votre choix, il est conseillé de se renseigner sur les conditions météorologiques que vous allez rencontrer lors de votre parcours.

Une tente de randonnée

La tente est l’objet qui vous permettra de vous protéger vous, ainsi que vos sacs et bagages. Vous devrez d’ailleurs vous assurer qu’elle possède certaines caractéristiques. Dans un premier temps, elle doit être spacieuse. Mais par-dessus tout, votre tente doit vous permettre d’avoir la place de dormir, mais aussi de pouvoir accueillir des bagages. Et pourquoi pas accueillir d’autres randonneurs par la même occasion.

Faites en sorte que le modèle que vous choisissez soit étanche, léger et facile à transporter. Ce sont là les trois choses les plus importantes à retenir dans l’achat d’une tente de randonnée.

Une gourde

Contrairement à ce que peuvent penser la plupart des gens, une gourde est très importante et s’avère même être indispensable pour une randonnée. C’est cette dernière qui vous permettra de vous désaltérer durant vos excursions. Un must-have absolument primordial.

Pour ce qui est du choix de votre gourde, faites en sorte qu’elle soit isotherme, parfaitement étanche et possède une grande contenance. Elle devra aussi être facilement transportable et en aucun cas représenter une charge ou une difficulté pour le randonneur. Son poids idéal est compris entre 180 et 200 g. Plutôt léger n’est-ce pas ?

Une batterie nomade

Pour ce genre d’activité, une batterie nomade prend tout son sens. Il existe un type de batterie nomade qui est particulièrement adapté à la randonnée. Ce n’est autre que la batterie nomade rechargeable solaire.

Vous pouvez l’emmener partout avec vous et pouvez être sûr qu’elle dispose d’une autonomie suffisante à la recharge de plusieurs appareils mobiles comme les smartphones, les tablettes ou encore les enceintes Bluetooth et les drones.

Alors, pour vous assurer une totale autonomie dans votre prochain périple en randonnée, n’hésitez absolument pas à vous procurer ce type de produit. De plus, il existe une marque française qui commercialise ce genre de produit. Il s’agit de la marque ORIUM.

Cette dernière possède un large éventail de choix quant aux batteries nomades. Ces batteries sont toutes différentes et certaines disposent d’une prise secteur, plus que pratique quand il faut y brancher un réchaud électrique, une radio, un réveil ou même une lunch box.

Certains modèles disposent de panneaux solaires qui ont la capacité d’alimenter de façon autonome ces batteries de secours solaires, légères, silencieuses et nomades.