Des offres frauduleuses – prétendant provenir d’entreprises comme Amazon, Adidas et bien d’autres – sont diffusées par le biais de WhatsApp à l’occasion de la Journée internationale de la femme.

Selon un rapport de la Cyber Peace Foundation, ainsi que de Autobot Infosec Private, les messages semblent promouvoir un cadeau gratuit pour célébrer la journée.

“Cadeau de la Journée de la femme”, le site web de l’escroquerie déclare : “Plus de 1000 unités de chocolat et d’équipement mobile, ainsi que 500 prix en espèces allant de 50 à 5000 dollars américains. Il suffit d’ouvrir le bon coffret cadeau. Vous avez 3 essais, bonne chance !”

Les cadeaux comprennent des chaussures ou des smartphones haut de gamme fabriqués par des fabricants tels que Huawei, mais sont “gardés très attrayants pour attirer les profanes”, indique le rapport.

Les utilisateurs sont envoyés sur des sites web bizarres dont les noms de domaine indiquent qu’ils sont non officiels, comme “.xyz” ou “.buzz”, et sont informés qu’ils ont gagné un prix. Le rapport invite ensuite l’utilisateur à répondre à une enquête, en posant des questions telles que : “Connaissez-vous amazon, [sic]” et “Quel produit amazon [sic] voulez-vous acheter comme cadeau pour la Journée de la femme”, après quoi les utilisateurs reçoivent trois changements pour recevoir leur récompense.

Les sites web comportent de nombreuses erreurs grammaticales et encouragent les utilisateurs à échanger entre plusieurs adresses, révélant ainsi leurs fausses origines.

Les adresses des sites web comprennent “oovip”, “phonesvip”, “v-app”, “adidastore” et “tatasamsung”. Sous les sites web se trouve généralement une section de commentaires de médias sociaux – qui a également été falsifiée – où de nombreux faux utilisateurs ont commenté leurs prétendus gains.

Beaucoup de ces sites ont été créés en février ou mars, ce qui est un autre indice de leur caractère falsifié, puisque les sites d’Amazon, d’Adidas et de Samsung existent depuis plus de quelques mois.

Les organisations ont trouvé des caractères chinois écrits dans le code source, qui a été traduit en anglais d’état : “Répondez aux questions pour obtenir des cadeaux de la Saint-Valentin. J’ai participé à ce questionnaire et j’ai gagné un téléphone portable. Mon ami a également gagné des prix”. Cela indique que la même escroquerie a été utilisée lors de plusieurs événements de fêtes.