Snapchat: Moj s’associe à Snap Inc pour offrir aux utilisateurs des fonctionnalités de RA et de caméra

La plate-forme vidéo courte Moj a déclaré mercredi qu’elle s’était associée à Snap Inc – la société mère de Snapchat – pour offrir à ses utilisateurs des capacités de RA (réalité augmentée) et de riches fonctionnalités de caméra. Dans le cadre de ce partenariat, Moj intégrera le kit de caméra récemment lancé par Snap, permettant aux créateurs de Moj d’accéder au carrousel d’objectifs de Snapchat directement dans l’application lors de la création de contenu.

Moj développera plus de 400 objectifs sur plusieurs phases pour sa communauté afin de créer un contenu vidéo court plus amusant et divertissant, selon un communiqué.

Moj, qui a publié plus de 30 objectifs à utiliser par sa communauté, collaborera également avec Snapchat Official Lens Creators (OLC) en Inde pour créer des expériences plus personnalisées, a-t-il ajouté.

« Nous nous efforçons constamment de créer des références en matière d’innovation et de développer la technologie des caméras pour l’avenir. Ce partenariat exclusif fait de nous la première plate-forme de vidéo courte indienne à apporter la technologie innovante de kit de caméra de Snap en Inde », a déclaré Gaurav Mishra, vice-président senior de ShareChat, Product .

Il a ajouté que la nouvelle collection de 30 Lenses rendra la création de contenu sur Moj plus amusante.

Moj compte plus de 80 millions d’utilisateurs actifs par mois.

«Nous sommes ravis de collaborer avec l’équipe de Moj, notre premier partenaire de Camera Kit en Inde. Notre technologie de caméra et nos valeurs fondamentales autour de la créativité, de la confidentialité et de l’éphémère nous permettent d’aider les développeurs à offrir de nouvelles opportunités pour apporter des expériences engageantes à leurs plateformes et communautés », A déclaré Ben Schwerin, vice-président senior du contenu et des partenariats de Snap Inc.