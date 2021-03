Les avantages d’un iPhone doté d’un modem 5G personnalisé par Apple pour les utilisateurs

Un nouveau rapport indique qu’Apple va passer à un modem 5G personnalisé en interne en 2023. Si/quand cela se produit, ce sera une énorme victoire pour les utilisateurs d’iPhone.

Selon un nouveau rapport d’analyste, Apple se prépare à mettre en œuvre ses propres modems 5G dans l’iPhone en 2023. Alors qu’Apple crée des chipsets personnalisés pour l’iPhone pour des choses comme les performances du processeur et des graphiques, la société s’appuie toujours sur Qualcomm pour la connectivité sans fil. Plus récemment avec l’iPhone 12 qui a débuté comme le premier iPhone avec le support 5G, cela a été rendu possible grâce au modem Qualcomm X55.

Ce n’est pas la première fois que des rumeurs d’un modem 5G personnalisé d’Apple ont surgi. Il a été initialement rapporté qu’Apple a commencé le développement de son propre modem en 2020, avec Apple espérant initialement qu’ils soient prêts pour la sortie de l’iPhone en 2022. La société visait apparemment cette date de 2022, mais avec ce dernier rapport, il semble qu’elle ait été repoussée.

Selon MacRumors, le modem 5G d’Apple sera probablement disponible dans les iPhones lancés en 2023. Cette nouvelle a été révélée par deux analystes de Barclays, MacRumors précisant que Qorvo et Broadcom “devraient figurer parmi les entreprises qui bénéficient” de la décision d’Apple d’abandonner Qualcomm et de créer ses propres modems sans fil. Apple devrait toujours utiliser les modems Snapdragon X60 et X65 dans les iPhones 2021 et 2022, respectivement, les modèles 2023 étant les premiers à être équipés d’un modem conçu par Apple.

Un modem 5G personnalisé pourrait présenter de multiples avantages



Un iPhone doté d’un modem conçu par Apple offrira toujours aux utilisateurs la 5G comme le fait actuellement le modem de Qualcomm dans l’iPhone 12, alors pourquoi cela vaut-il la peine d’en parler ? Là où les modems de Qualcomm doivent être conçus pour être utilisés dans d’innombrables appareils d’un large éventail de fabricants, Apple aura l’avantage de n’avoir besoin que de son modem pour fonctionner dans l’iPhone. Tout comme Apple le fait déjà avec ses processeurs personnalisés pour ses appareils, elle sera en mesure de créer un modem capable de s’intégrer de manière transparente à l’iPhone pour offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Cela pourrait se traduire par une meilleure autonomie de la batterie, des connexions 5G plus fiables et des débits de données encore plus rapides.

Une telle démarche est également logique compte tenu de la volonté d’Apple d’être responsable de toutes les facettes de l’iPhone. Elle conçoit le chipset qui l’alimente, crée le logiciel iOS, gère l’App Store pour le téléchargement de nouvelles applications, etc. Moins Apple doit faire appel à des tiers pour divers composants, plus elle peut concevoir chaque petit aspect de l’iPhone pour qu’il soit exactement comme elle le souhaite. Les modems 5G de Qualcomm conviendront parfaitement pour les deux prochaines versions, mais si l’iPhone de 2023 est effectivement équipé d’un modem 5G personnalisé par Apple, l’année qui vient s’annonce passionnante.