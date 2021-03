Les AirPods Max devraient vendre moins d’un million d’unités en 2021, selon un analyste

L’analyste Ming-Chi Kuo dit qu’Apple a un «dilemme» sur les ventes d’AirPods en 2021, ce qui n’est pas aidé par le nombre relativement limité d’AirPods Max qu’il prévoit être vendus.

Dans une note d’investissement vue par AppleInsider, l’analyste Ming-Chi Kuo a rapporté que les “AirPods 3” n’entreront pas en production de masse avant le troisième trimestre 2021. Il n’est pas clair si Apple arrêtera les AirPods 2 lors du lancement, cependant, car Kuo voit des problèmes avec la gamme globale d’AirPods d’Apple, y compris le plus récent AirPods Max.

«En termes de mix de produits, nous prévoyons que les expéditions d’AirPods 2 diminueront considérablement à environ 3 millions d’unités au 3T21 (contre 12 millions d’unités au 3T20)», écrit Kuo. «Nous pensons que la transition du produit est la principale raison du déclin des expéditions d’AirPods 2. Nous pensons qu’il est encore difficile de déterminer si les AirPods 2 cesseront de produire après la mise en production des AirPods 3.»

“Si les AirPods 2 arrivent en fin de vie après la production de masse des AirPods 3”, poursuit Kuo, “nous estimons que les AirPods 3, AirPods Pro, AirPods 2 et AirPods Max représenteront environ 40%, 28%, 31%, et 1% du total des expéditions, respectivement, en 2021. ”

«Si les AirPods 2 continueront à produire après la production en masse d’AirPods 3», indique la note, «nous estimons que les AirPods 3, AirPods Pro, AirPods 2 et AirPods Max représenteront environ 32%, 28%, 39% et 1%. du total des expéditions en 2021, respectivement. ”

Kuo décrit les AirPods Max comme une «aide limitée» pour la gamme de produits, prévoyant «une expédition annuelle d’environ 1 million d’unités».

Indépendamment du fait qu’Apple conserve ou non les AirPods 2, Kuo s’attend à ce que les AirPods Max représentent au plus 1% de toutes les ventes d’AirPod en 2021. Et il considère que la gamme dans son ensemble diminue face à la concurrence de rivaux à moindre coût.

«Nous pensons que la baisse des expéditions d’AirPods est due à l’absence d’un écosystème solide pour protéger la croissance des expéditions lorsqu’il est difficile de différencier les points de vente du matériel des produits à bas prix des concurrents», écrit-il.

“La clé du succès initial des AirPods est la facilité d’utilisation de la connectivité Bluetooth et la haute qualité offerte par TWS [True Wireless]”, déclare Kuo.” Alors que les AirPod sont toujours en avance sur la concurrence dans ces deux fonctionnalités, les principaux avantages sont progressivement compensés par les stratégies des concurrents visant à améliorer l’expérience utilisateur et à réduire le prix. ”

“[Sales] les résultats montrent que les consommateurs ne sont pas très disposés à dépenser plus de 100 dollars pour acheter les points de vente d’AirPods Pro », poursuit-il.« Nous pensons que si les expéditions d’AirPods veulent à nouveau croître à l’avenir, ils doivent avoir un écosystème solide ou redéfinir Comportement des utilisateurs de TWS grâce à l’innovation matérielle (comme la fourniture de fonctions de gestion de la santé.) ”

Apple n’a pas annoncé d’améliorations futures de la santé de la gamme AirPods. Cependant, plusieurs brevets et demandes de brevet suggèrent que c’est un domaine que l’entreprise poursuit.