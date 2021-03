Les cinq meilleurs conseils de sécurité WhatsApp pour protéger votre compte

WhatsApp est une plate-forme de messagerie croisée très populaire parmi les utilisateurs. L’application appartenant à Facebook vous permet non seulement d’envoyer du texte, mais vous pouvez également enregistrer des messages vocaux, des appels vidéo, envoyer des images et une localisation en direct. Bien qu’il s’agisse d’offres de base, WhatsApp fournit également certains outils et fonctionnalités que vous pouvez configurer et prendre le contrôle de la sécurité et de la confidentialité dans l’application. Avec l’augmentation des attaques de cybersécurité, les malfaiteurs ont cherché à exploiter les données de leurs applications via des applications et des appareils en tirant parti des outils de réseautage social. Si vous n’avez pas essayé de configurer les fonctionnalités de sécurité de votre compte WhatsApp, nous avons rassemblé quelques conseils de sécurité pour vous aider à maintenir la confidentialité. Lire aussi – WhatsApp testant une fonctionnalité de messages disparaissant 24 heures sur 24: voici comment cela fonctionnera

Ajustez vos paramètres de confidentialité

Si vous souhaitez éviter que votre photo de profil ne soit téléchargée par des inconnus, il est recommandé de modifier les paramètres de confidentialité. Les modifications peuvent simplement être effectuées en définissant la dernière vue, la photo de profil, le sujet et le statut sur mes contacts ou uniquement sur moi. Voici comment modifier la préférence de confidentialité. Ouvrez WhatsApp sur votre mobile et appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit. La vignette principale ouvrira Paramètres WhatsApp> Compte> Confidentialité, puis sélectionnez les options que vous préférez. Lire aussi – WhatsApp pour cesser de fonctionner sur tous les iPhone exécutant iOS 9: rapport

Vérification en deux étapes

Pour une couche de sécurité supplémentaire, WhatsApp a fourni une fonction de vérification en deux étapes. Tout ce que vous avez à faire est de créer un code PIN à 6 chiffres (pas votre anniversaire) pour éviter que vos textes ne soient accessibles par des utilisateurs qui ne figurent pas dans votre liste de contacts. L’option peut être activée en allant dans Paramètres> Compte> Vérification en deux étapes> Activer. Ajoutez également votre adresse e-mail afin de pouvoir réinitialiser le code PIN au cas où vous l’oublieriez. Lire aussi – WhatsApp commence à envoyer des notifications de rappel pour accepter la nouvelle politique de confidentialité avant le 15 mai

Verrouillez votre compte WhatsApp

La plate-forme de messagerie sociale offre une fonction de verrouillage d’empreinte digitale dédiée à ses utilisateurs. La fonctionnalité aide à empêcher les autres d’accéder à vos chats WhatsApp même s’ils mettent la main sur votre téléphone (déverrouillé). Pour activer la fonctionnalité, ouvrez WhatsApp> Paramètres> Compte> Confidentialité. Une fois l’onglet de confidentialité ouvert, faites défiler vers le bas et appuyez sur le verrouillage des empreintes digitales. Vous pouvez également régler la synchronisation de l’écran de verrouillage et activer «Afficher les notifications de contenu».

Mise à jour de sécurité de la liaison de l’appareil

WhatsApp offre également la possibilité de lier votre compte à votre ordinateur. Afin de lier WhatsApp Web à votre compte WhatsApp, il vous sera d’abord demandé d’ouvrir l’application sur votre téléphone via le verrou d’empreinte digitale dédié. Lorsque vous essayez de lier le compte au bureau en scannant le code QR, un avis apparaît sur le smartphone chaque fois que la connexion Web / bureau est demandée. Cela aide vraiment à sécuriser le compte contre le piratage, car vous pouvez facilement dissocier les appareils de votre téléphone si vous voyez une activité de connexion inconnue. Pour lier votre compte WhatsApp au bureau, ouvrez le Web WhatsApp sur votre appareil et sur le bureau simultanément. Un code QR apparaîtra sur l’ordinateur, scannez-le avec votre mobile et la mise en page de discussion s’ouvrira alors sur votre PC.

Signaler les problèmes et le spam

Il n’est pas étrange de recevoir des messages de canular dans les applications de médias sociaux. Si vous avez reçu des liens malveillants via un contact inconnu et que vous souhaitez arrêter cette activité ennuyeuse une fois pour toutes, voici ce que vous pouvez faire. Chaque fois que vous recevez un SMS d’un inconnu pour la première fois, vous avez la possibilité de signaler le numéro comme spam. Pour signaler certains problèmes de sécurité ou de confidentialité, accédez à Paramètres> À propos et aide> Nous contacter. Pour signaler du spam, accédez simplement à WhatsApp> Appuyez sur et ouvrez les informations de profil d’un individu ou d’un groupe que vous souhaitez signaler, puis faites défiler vers le bas et cliquez sur l’option Signaler un spam.