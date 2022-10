Les correcteurs d’orthographe deviennent de plus en plus forts

Choisir un correcteur orthographique efficace est une étape importante pour éviter de faire des fautes en français. Qu’il s’agisse d’un e-mail professionnel, d’un document de travail, d’un mémoire ou simplement d’une publication sur les réseaux sociaux, une faute d’orthographe discrédite instantanément tous vos efforts. Un bon correcteur permet par ailleurs d’améliorer sa maitrise de la langue.

Les fonctionnalités des correcteurs d’orthographe

Un correcteur est un logiciel ou une fonctionnalité de programme conçu pour détecter les mots mal orthographiés et avertir les utilisateurs des fautes présentes. Selon l’outil, il existe des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de sélectionner parmi les corrections suggérées pour les mots mal orthographiés et d’autres qui corrigent automatiquement les mots.

Un logiciel de vérification grammaticale avertit les auteurs s’ils utilisent des structures de phrases incorrectes. La plupart du temps, il montre l’utilisation correcte de la grammaire avec des exemples et aide à corriger les erreurs de ponctuation, ce qui est notamment le cas pour Merci App. Les erreurs grammaticales les plus courantes sont :

Une longue phrase qui relie deux ou plusieurs idées sans ponctuation appropriée entre les termes.

Des modificateurs manquants qui correspondent à deux mots distincts ou qui semblent modifier des parties inappropriées d’une phrase.

L’utilisation de deux négations dans la même phrase pour indiquer des sens opposés.

Une partie de phrases sans sujet ni verbe.

Une phrase avec un préambule peu clair.

L’utilisation d’une ponctuation déroutante.

L’abus des mots clefs relationnels.

Avec des correcteurs, les articles sont immédiatement analysés pour réduire au maximum le nombre de fautes. Parfois, ceux-ci peuvent suggérer des mots alternatifs afin d’enrichir le style. Ce type d’outil vous offre ainsi la possibilité d’améliorer vos compétences rédactionnelles.

Pourquoi utiliser ces outils

Si les correcteurs paraissent être des outils relativement accessoires lorsqu’on est un excellent rédacteur, il faut savoir que ça n’est pas le cas. En effet, personne n’est à l’abri de commettre des erreurs, et ces dernières peuvent de temps en temps avoir de lourdes conséquences. De plus, c’est des outils complets qui proposent bien plus que de simplement corriger les fautes d’orthographe.

Les avantages des correcteurs d’orthographe

Parfois, les auteurs sont pressés de taper un document et n’ont pas le temps de vérifier l’orthographe. Un correcteur orthographique fonctionne et corrige automatiquement les fautes d’orthographe ou les souligne pour une correction manuelle. Vous pouvez également vérifier de façon efficace et rapide la grammaire de votre document. Il peut par ailleurs suggérer des alternatives ou corriger l’orthographe des mots, que vous avez peut-être confondus ou mal orthographiés.

Les correcteurs tels que Merci App vous indiquent de plus le placement correct des signes de ponctuation. Ceux-ci sont idéaux pour détecter les fautes de frappe, en particulier lorsqu’un utilisateur tape rapidement. Ils vous aident aussi à trouver des mots que vous ne savez pas épeler en cas de doute sur l’orthographe.

Un outil de ce type est très facile à manipuler et vous avertit dès que vous commencez à taper des mots inattendus. Cela est particulièrement vrai si vous utilisez beaucoup de mots peu courants, d’expressions en langue étrangère ou du jargon liés à une profession ou à une industrie particulière. Cependant, même avec un correcteur orthographique, il est toujours important de revenir en arrière et de relire ce qui a été écrit pour vérifier les erreurs.

L’importance de rédiger des textes sans fautes

Les diverses fautes présentes dans la rédaction professionnelle peuvent avoir des résultats dévastateurs. Si toutes les entreprises sont concernées, il existe toutefois des secteurs pour lesquelles il s’agit d’une erreur fatale, tels que :

Les assurances, les banques et l’immobilier : un contrat ou une lettre incomplète peuvent miner la confiance des clients existants ou potentiels.

Les services de conseils dans des domaines tels que l’innovation, la gestion, les ressources humaines et le développement durable publient des rapports d’entreprise précis. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une faute de frappe dans le libellé du titre ou d’une faute de frappe, cela peut avoir des conséquences dévastatrices.

Les entreprises qui embauchent des éditeurs Web dépendent d’une écriture irréprochable, d’où le besoin de traquer la moindre erreur.

Ainsi, la livraison de documents grammaticalement incorrects aux clients et la publication de rapports contenant des fautes de frappe peuvent fatalement faire perdre des parts de marché à votre entreprise, ou vous handicaper personnellement.