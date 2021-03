Les images Twitter pourraient bientôt s’améliorer, grâce à des tests en 4K et en taille réelle

Vous en avez assez des images en basse résolution et bizarrement recadrées sur Twitter ? Deux nouvelles fonctionnalités sont actuellement testées pour remédier à ces problèmes.

Le partage de photos sur Twitter n’a jamais été une expérience optimale, mais grâce à la plateforme sociale qui teste désormais les images en 4K et en taille réelle, deux des principales plaintes sont désormais prises en compte. Twitter n’est pas une application sociale axée sur la photo comme le sont Instagram et d’autres, mais les images constituent toujours une part importante de ce qui s’y passe. Qu’il s’agisse d’artistes partageant leur travail, de photographes mettant en ligne des clichés d’une récente séance de photos ou de personnes faisant circuler les derniers mèmes, les images sont partout sur Twitter.

Cependant, dans l’état actuel des choses, la façon dont les images sont traitées sur Twitter laisse beaucoup à désirer. Les photos téléchargées à partir des applications Android et iOS sont limitées à 5 Mo et, si cela convient à une utilisation occasionnelle, cela signifie qu’une grande partie de la résolution et des détails du fichier original se perdent dans la traduction. Il y a aussi la façon dont Twitter recadre automatiquement les images sur la timeline. Cette méthode est conçue pour faciliter le défilement des Tweets et s’assurer que tout a un aspect cohérent, mais comme la plupart des utilisateurs l’ont probablement constaté, ce recadrage automatique masque souvent la mauvaise partie d’une image, ce qui oblige les gens à appuyer sur le Tweet/photo réel pour voir ce qui a été partagé.